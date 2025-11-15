「國寶級帥哥」八木勇征來了 松山機場吸400粉搶合照

【緯來新聞網】日本男團「FANTASTICS from EXILE TRIBE」成員八木勇征有「國寶級帥哥」封號，他明將在台舉辦見面會，今（15日）搭機來台，在松山機場吸引超過400名粉絲到場接機。他見到熱情粉絲，親切合照、比臉頰愛心，大方粉絲福利，十分寵粉。

八木勇征來台吸引超過400名粉絲接機。（圖／COME ON JKSSP提供）

八木勇征今身穿牛仔裝扮，帥氣又不失休閒感，一出關就引爆機場粉絲熱烈尖叫歡迎，他一入境就親切向粉絲們揮手，還不停說著「謝謝」，有粉絲大喊：「歡迎回來」，他也是親切回應：「我回來了！」身高180公分的他，在機場與粉絲合照時，為了怕擋到粉絲，還特別蹲低身高，相當貼心，並不停比著手指愛心、YA的手勢，滿滿的粉絲福利，讓現場接機粉絲十分滿足。



八木勇征先前演出BL日劇《美麗的他》人氣高漲，並於2023年獲得ViVi國寶級帥哥排行榜「NOW部門」第1名。近來則在日劇《我推成為我上司 全速前進》與人氣女星鈴木愛理合作，展現精彩演技。

八木勇征在機場親切與粉絲合照。（圖／COME ON JKSSP提供）

八木勇征一出關就頻頻跟粉絲揮手，十分親切。（圖／COME ON JKSSP提供）

