「國寶級帥哥」八木勇征自豪背「超好抱」 拜龍山寺曝爆笑願望

【緯來新聞網】日本人氣團體「FANTASTICS」成員八木勇征有「國寶級帥哥」封號，他今（16日）在南港Legacy Tera舉行「Cross O’ver」粉絲見面會，活動前接受台灣媒體訪問，透露昨天有去龍山寺拜拜，還挑戰了臭豆腐，但似乎味道還是太重。被問到拜拜向神明求了什麼，他笑喊：「希望吃臭豆腐的時候，味道不要這麼臭！」

八木勇征來台舉辦見面會，挑戰各式台灣美食。（圖／LDH 愛夢悅提供）

八木勇征這趟來台吃了不少台灣美食，吃了滷肉飯、大雞排、臭豆腐、地瓜球及芝麻湯圓，也挑戰了臭豆腐。他表示工作人員已經幫他加了很多小菜、泡菜，但臭豆腐的味道對他來說還是不太好入口。他笑說拜拜時還祈求神明，希望臭豆腐不要太臭，前兩次都擲到笑筊，到了第3個才終於聖筊，更說想推薦給成員佐藤大樹品嚐看看。



八木勇征因為BL劇《美麗的你》人氣大增，近期又接下新劇《我推成為我上司全速前進》，這次是他二度來台舉辦見面會，在機場見到比上次更多的粉絲來接機十分感動，「很多粉絲還跟我說歡迎回來，感覺像是另一個故鄉，很溫馨。」



近期他為了健身，也特地增重8公斤，很滿意最近的體態，自豪表示：「是大家看了會想抱的背。」至於會不會想要見面會上放送抱抱福利，他急忙喊：「目前沒關係，如果有第3次見面會，我會考慮一下。」也許願下次來台除了自己，可以和整團一起來台跟粉絲見面。

八木勇征自豪最近健身有成，最滿意自己的背部線條。（圖／LDH 愛夢悅提供）

