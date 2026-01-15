國寶級歌仔戲小生老公爆意外車禍行動不便 女兒曝最新近況

紫君日前帶媽媽一起旅行。（欣代唱片x紫君提供）

歌手紫君推出新專輯《歐巴我愛你》，是一封寫給偶像的深情呼喚，更是向唯一偶像劉德華的真心致敬。她日前趁空擋帶著媽媽展開一趟煙雨江南五日遊，走訪西湖、雷峰塔、蘇杭等經典景點。旅途中她孝敬媽媽大採購，戰利品多到兩個大行李箱都裝不下，最後乾脆把自己的衣服、褲子丟了好幾件，只為把媽媽的收穫全部帶回家。

結束假期後，紫君立刻回到工作崗位，並將於17日與傅振輝於聯合舉辦全新專輯《歐巴我愛你》簽唱會，〈歐巴我愛你〉MV 的男主角邀來沂偉合作，他曾以「59.9 高校生」身分出道，這次在 MV 中與紫君有大量生活化的家居情節，甚至還有親密的床戲畫面。其中一幕，沂偉餵紫君喝牛奶、討抱抱，兩人自然親暱的互動讓畫面充滿粉紅泡泡。紫君也笑說，拍攝時真的被沂偉的帥氣電到，「有一剎那是真的被電暈。」

紫君的音樂人生從出道開始便與歌仔戲緊密相連。她出道時演唱的〈戲棚人生〉，歌曲前段由媽媽親自演唱歌仔戲唱腔，MV 更特地回到戲棚取景拍攝；之後與謝雷合作演唱歌仔戲〈尪生某旦〉，歌詞同樣出自媽媽之手，母女的情感與專業在作品中自然交會。後來，紫君再與國寶級演員陳淑芳合作拍攝〈媽媽的牽教〉MV，這首歌是她唱給媽媽的作品，也唱出自己在戲棚下長大、在鑼鼓聲中成長的真實心情，被視為她音樂生涯中相當重要的一首作品。

紫君日前與沂偉合作演出。（欣代唱片x紫君提供）

紫君的媽媽本身就是台灣資深的歌仔戲演員，最擅長演出小生角色。多年來，電視台與電影公司多次邀請合作，但媽媽為了家庭，選擇放下舞台與鏡頭前的大好機會，拉拔三個孩子長大，至今仍居住在南投竹山的山上。

她在歌仔戲界的影響力依舊深遠，至今仍有文史工作者與紀錄片導演希望邀請她再度演出或留下影像紀錄，但媽媽為了照顧因車禍行動不便的父親，始終笑著婉拒邀約，僅透過電話擔任顧問，提供最珍貴的一手田野資料，為後世留下重要的文化記憶。

