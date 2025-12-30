國寶級演員辭世！生前失明也要讀劇本 他曝最後叮嚀全網動容

娛樂中心／游舒婷報導

南韓國寶級演員李順載於今（2025）年11月辭世，享耆壽91歲，他生前對表演的認真與熱愛，直到生命最後一刻仍令人動容。近日，跟李順載熟識的資深演員朴根瀅透過節目談起李順載生前對他的最後叮嚀，讓外界聽了相當鼻酸。

李順載今年11月離世，他對作品的熱愛讓外界動容。（圖／翻攝自韓網）

朴根瀅日前登上SBS節目《我家的熊孩子》擔任特別來賓，回憶起與李順載長達數十年的深厚情誼，忍不住哽咽表示，兩人幾乎是並肩走過演藝人生，突然失去李順載，所有後輩都很想念他。而最讓朴根瀅最難以釋懷的，是有一次李順載到劇場探班時，語重心長地對他說：「以後演劇界就交給你了，要好好努力。」朴根瀅坦言，這句話回想起來，彷彿是李順載知道自己不久於世給出的遺言，讓他相當哀傷。

李順載對表演的熱愛，先前也在MBC紀錄片《演員李順載，承蒙照顧了》中完整呈現，李順載身邊的工作人員回憶，李順載晚年雙眼視力嚴重退化，卻反而更加嚴格要求自己練習演技，就算看不清楚，也還是請別人把劇本唸出來，讓他全部背起來。

即便視線模糊、躺在病床上，李順載仍緊握劇本、心繫舞台，把演戲當作一生的使命，朴根瀅轉述的那句「要努力撐起演劇界」，不只是對後輩的期許，更像是一位將人生奉獻給表演的演員，留下的最後叮嚀，節目片段曝光後，也讓大家紅了眼眶。

