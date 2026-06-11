國寶級童書登大銀幕 《戴帽子的貓》掀回憶殺最萌搗蛋鬼現身

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國寶級童書《戴帽子的貓》即將登上大銀幕。（華納兄弟提供）

創下美國出版史傳奇紀錄的「國寶級」童書，首度改編為同名動畫電影《戴帽子的貓》即將躍上大銀幕！華納兄弟影業正式發布首支官方預告，揭曉這位由全球最知名兒童文學作家蘇斯博士所創造的經典角色，將展開一場前所未見、充滿想像力的奇幻冒險。

預告中可以看到頭戴紅白條紋高帽、個性古靈精怪的「戴帽子的貓」，以招牌幽默與天馬行空的行事風格，帶領觀眾闖進色彩繽紛又充滿驚喜的世界。無論是瘋狂失控的奇想發明，還是令人捧腹大笑的惡作劇橋段，都完整保留原著精神，也讓這部陪伴無數人成長的經典作品，以全新的動畫形式重返大眾視野。

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在最新發布的官方預告中，以一對剛搬到新家的姊弟作為故事開端。面對陌生的環境與全新生活，兩人顯得無所適從，而最懂得帶來歡樂與驚喜的「戴帽子的貓」，則決定接下這項特別任務，希望重新找回他們的笑容。沒想到過程中，姊弟竟意外在搬家紙箱中發現一只神秘時光錶，開啟一段橫跨過去與回憶的奇幻旅程。

隨著旅程展開，畫面不僅充滿絢麗色彩與超現實場景，預告尾聲更驚喜曝光系列最受歡迎的超萌角色「東西一號」與「東西三號」，這對頂著藍色亂髮、身穿紅色服裝的經典搗蛋鬼一登場便引爆粉絲熱議，也讓許多觀眾直呼童年回憶瞬間湧現。

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