國寶級童書《戴帽子的貓》再登大銀幕 蘇斯博士經典歷久不衰
1957年出版的童書《戴帽子的貓》（The Cat in the Hat），被譽為改變美國兒童閱讀文化的重要里程碑。作品打破當時兒童讀物偏向說教與保守的風格，創造出調皮搗蛋卻充滿魅力的「戴帽子的貓」。如今這本童書再次登上大銀幕，化身為動畫形式，帶來更多笑聲。
《戴帽子的貓》書中大量運用押韻與文字遊戲，全書更僅以不到300個英文單字構成，成功讓無數兒童在閱讀故事的同時學習語言，也因此成為許多家庭與學校指定的經典讀物。問世至今，《戴帽子的貓》已被翻譯成數十種語言，全球累積銷量突破千萬冊，更高居紐約公共圖書館「歷史十大最多次借閱書籍」第2名。2003年，《戴帽子的貓》被翻拍為真人版電影《魔法靈貓》，如今這部跨世代經典終於首度改編為動畫長片，透過動畫媒介將原著中天馬行空的想像力全面升級，勢必為新世代觀眾帶來耳目一新的觀影體驗。
出自全球最知名兒童文學作家蘇斯博士（Dr. Seuss）筆下創造的經典角色，頭戴紅白條紋高帽、個性古靈精怪的「戴帽子的貓」，以招牌幽默與天馬行空的行事風格，帶領觀眾闖進色彩繽紛又充滿驚喜的世界。無論是瘋狂失控的奇想發明，還是令人捧腹大笑的惡作劇橋段，都完整保留原著精神，也讓這部陪伴無數人成長的經典作品，以全新的動畫形式重返大眾視野。
這一回，以一對剛搬到新家的姊弟作為故事開端。面對陌生的環境與全新生活，兩人顯得無所適從，而最懂得帶來歡樂與驚喜的「戴帽子的貓」，則決定接下這項特別任務，希望重新找回他們的笑容。沒想到過程中，姊弟竟意外在搬家紙箱中發現一只神秘時光錶，開啟一段橫跨過去與回憶的奇幻旅程。隨著旅程展開，畫面不僅充滿絢麗色彩與超現實場景，預告尾聲更驚喜曝光系列最受歡迎的超萌角色「東西一號」與「東西三號」，這對頂著藍色亂髮、身穿紅色服裝的經典搗蛋鬼一登場便引爆粉絲熱議，也讓許多觀眾直呼童年回憶瞬間湧現。
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