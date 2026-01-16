國寶茶、康普茶哪個比較健康？超多研究推薦：降膽固醇、穩血糖選它
國寶茶、康普茶哪種比較好？功能醫學醫師劉博仁表示，國寶茶可以降壞膽固醇、穩血糖；康普茶則有保護肝臟、潛在抗癌效果。
國寶茶有助降低壞膽固醇
劉博仁指出，國寶茶是一種不含咖啡因的草本植物，非常適合對咖啡因敏感或睡眠品質不佳的人飲用。根據2023年的研究，國寶茶能有效降低低密度脂蛋白（壞膽固醇）與三酸甘油酯，同時提升高密度脂蛋白（好膽固醇），對於血糖控制也有幫助。
國寶茶可能具心血管保護效果
2024年一項心臟功能研究也指出，長期飲用國寶茶者可能對心血管功能具有潛在保護效果，進一步降低心血管疾病風險。除了心血管保護，國寶茶的抗氧化能力也對神經系統有幫助。2025年研究發現，國寶茶能夠減少神經發炎、抑制神經細胞凋亡，對於神經系統有潛在的保護效果。
看更多：4種錯誤喝茶方式等於慢性自殺！這茶葉千萬別用紫砂壺沖泡 很傷健康
康普茶含多種有益成分
康普茶則是以茶葉加糖後，經過一種叫做SCOBY的共生菌種發酵製成的飲品。劉博仁表示，發酵過程中會產生益生菌、有機酸與多酚等多種有益成分，讓康普茶在健康飲品界廣受歡迎。2024年系統性回顧指出，康普茶具備抗氧化、抗菌、抗發炎、代謝調節、肝臟保護與潛在抗癌作用。
看更多：康普茶功效全解析：含咖啡因？過量恐致死？好處和6副作用要注意
康普茶可改善腸道健康
不過，康普茶在人類臨床試驗方面仍屬於初步階段。2025年回顧性研究發現，目前康普茶對人體最有證據支持的效果是改善腸道菌相、促進消化與緩解便祕，但在血糖調節上的效果仍未有明確結論。另一篇2025年的臨床試驗則指出，康普茶若添加膳食纖維，可進一步改善腸道健康與降低三酸甘油酯，對於代謝症候群與腸胃功能不佳者有潛在幫助。
謹慎評估飲用康普茶
然而，康普茶畢竟是發酵飲品，製程中會殘留糖分與微量酒精（通常低於0.5%），因此對於血糖控制不佳、孕婦、幼兒或免疫力較弱的族群來說，飲用時仍需謹慎適量。
適量適性飲用最健康
劉博仁建議，如果是咖啡因敏感、平常喝茶容易心悸睡不著的人，「國寶茶」是一個選擇，不僅不含咖啡因，還有助於抗氧化、護心、穩定血糖與舒緩壓力。而「康普茶」則是適合偶爾調整腸道健康、促進消化時飲用的機能性飲品。但由於發酵過程中的糖分與酒精殘留，若有特別健康狀況，建議還是要評估體質與飲用量，不宜過量當作每日飲品。兩者都能為健康加分，但前提是適量與適合自己的體質，才是真正的健康之道。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／劉博仁醫師
更多健康2.0報導
吃到飽餐廳、市場攤商抓到違規水產 黃魚驗出致癌禁藥來源不明挨罰
很多人想不到！三十幾歲就得白內障？專家：這3種最賺錢的職業眼睛最用力
「最乾淨蔬果」排行出爐！人氣蔬果玉米、酪梨名列前茅 這蔬果也上榜
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 237
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 1 天前 ・ 9
全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血
根據統計，在健保藥物使用人數最多的前5名中，市面常見的止痛藥就占據2名，每年共有約1500萬人使用。台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇表示，止痛藥若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。其中特定成分止痛藥若使用不當，除了導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 35
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 1 天前 ・ 5
想活得久就要多吃1食材！研究曝：死亡風險降6%
生活中心／杜子心報導你每天餐桌上常見的菇類，可能不只是配菜，還和健康、壽命有關。近年研究陸續發現，看似平凡的食材，其實會長期影響身體狀態。營養師老辜分享，一項追蹤超過60萬人的研究顯示，有固定吃菇類習慣的人，全因性死亡風險約降低6%。即使研究團隊已排除年齡、性別、生活型態、飲食品質與熱量攝取等因素，這項差異仍然存在，顯示菇類可能在日常飲食中扮演關鍵角色。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 2
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
馬年12生肖健康運排行榜！屬龍留意刀傷車關，「這生肖」恐小病纏身
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 3 天前 ・ 發表留言
台灣手搖飲成洗腎推手？醫曝年輕人最常踩的5大地雷
生活中心／杜子心報導台灣人愛喝手搖飲早已是日常，但這樣的生活習慣，可能正在悄悄傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥分享一起年輕洗腎案例，一名26歲的上班族女性，為了拚業績早出晚歸，每天一定要喝上2杯手搖飲來紓壓。近半年她常出現臉部浮腫，卻以為只是熬夜太累，直到某天深夜在辦公室加班，突然感到呼吸困難，像是肺部進水般喘不過氣，緊急送醫後才發現，腎功能已經完全衰竭。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 1
早餐「吃油一點」反而會瘦！醫激推「3食物」：燃脂神助攻
不少人為了減肥，早餐刻意少吃，甚至不吃，不過家醫科醫師許書華指出，其實減肥不必餓肚子，早餐「吃對油脂」反而有助於燃脂，建議選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果等「穩糖型早餐」，不只能夠穩定血糖，還可以讓代謝更順暢。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
早餐吃油一點就能瘦？醫推「3食物」燃脂效果超好
生活中心／吳宜庭報導家醫科醫師許書華：「早餐吃油一點竟然可以幫助燃脂？！」，她指出，許多人以為減肥需要餓肚子，但根據《國際肥胖期刊》報導，早餐攝取適量優質脂肪不僅不會讓人發胖，反而有助於燃脂減肥效果更佳。醫師推薦，早餐可以吃「這3樣」，並搭配「2物」，讓一整天的血糖不會在一開始就急速上升。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
30歲OL不運動「早餐菜單換這4樣」3個月瘦5kg！醫師也驚訝：脂肪肝消失了
在台灣，脂肪肝相當常見，平均每10人就有3人有相關問題。肝膽腸胃科醫師錢政弘分享一名30多歲上班族女性的案例，對方原本有輕度脂肪肝，在完全沒有增加運動量的情況下，僅透過調整早餐內容，3個月後回診照超音波，脂肪肝竟已消失，體重也從76公斤降到71公斤。姊妹淘 ・ 5 天前 ・ 8
2童猝死案例讓家長好慌？ 長庚兒醫曝：應有潛在病因
台中一名11歲女童10日跟隨父親外出，買完包子上車瞬間突然大叫一聲後昏迷，當場失去生命跡象，醫院以葉克膜搶命3天，最終仍因腦部缺氧、肺水腫不治。據了解，女童近月有感冒、咳嗽症狀，期間仍能與家人出國旅遊，返台後感冒狀況持續，並曾出現心臟不適。另一起中國湖南案件，根據陸媒報導，女童父母離異，母親送孩子回前夫家時躲在車後不讓孩子找到，女童在街頭邊哭邊找人後倒地，傳出為心因性休克搶救不及身亡，家屬稱女童過去無病史。兩起事件在網路引發討論，也讓不少父母感到恐慌。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
他們30幾歲就洗腎！醫揭「這些疾病」釀禍：感冒後尿變紅色慘了
台灣洗腎人口約9萬。醫師洪永祥表示，許多患者不到40歲就被宣判一輩子要洗腎，這類人無長期慢性病或明顯警訊，直到突然全身水腫或一場普通感染，才發現腎臟已嚴重受損。他指出，有5大及病害年輕人洗腎，包括先天性或遺傳性腎病、腎絲球腎炎、早發性糖尿病腎病變、高血壓相關腎病變、不明原因慢性腎臟病。其中，腎絲球腎炎是一種自體免疫異常，若發現感冒後尿尿變紅（洗肉水色），這是腎臟正在發炎、遭破壞中。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
沒戴套惹禍！台中男確診M痘「成今年首例」 多名接觸者急匡列
（生活中心／台中報導）台中市出現今（115）年首例本土 M 痘（mpox，俗稱猴痘）病例。個案為 30 多歲本 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
26歲女愛喝手搖飲、常熬夜「須終生洗腎」 醫示警：出現3症狀趕快就醫
近年台灣年輕族群洗腎案例逐年增加，已成為醫界高度關注的健康警訊。臨床觀察發現，不少患者在確診前並沒有明顯慢性病史，也缺乏腎臟疾病相關警覺，往往是在健康檢查數值異常，或因突發身體不適送醫後，才驚覺腎功能已嚴重受損，甚至必須立刻接受洗腎治療。醫師指出，年輕人腎衰竭往往來得又急又快，對患者與家屬都是沉重衝擊。太報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
30歲女子大餐後腹劇痛過世！醫曝關鍵：「這數值過高」不可擅自停藥
[Newtalk新聞] 一頓高檔自助餐竟成了奪命晚餐，一名30歲年輕女性在餐後劇痛送醫，搶救兩天仍因多重器官衰竭不幸身亡，安南醫院醫療副院長許秉毅指出，死者三酸甘油酯數值高達4000多mg/dL，主因在於患者明知數值偏高卻自行停藥。許秉毅強調，高三酸甘油酯患者若擅自停藥，極可能在飽餐後誘發致命的急性胰臟炎。 許秉毅於臉書發文說明，日前參與「健康2.0」節目談論三酸甘油酯高的併發症後收到許多迴響，甚至有民眾從新竹打電話請教，因此針對三酸甘油酯高引起的併發症與基本治療原則進行說明。許秉毅指出，高三酸甘油酯最恐怖的併發症就是致命性的「急性胰臟炎」，他回憶某年冬天，一位30歲女性在飯店吃完高檔自助餐後，半夜突然劇烈上腹痛送急診，確診為嚴重急性胰臟炎。 許秉毅進一步表示，該患者入院隔日出現呼吸急促、腎功能變差且血鈣下降，隨即轉入加護病房。許秉毅強調，由於病患沒有喝酒習慣也沒有膽結石，詢問病史後發現她明知三酸甘油酯偏高，曾吃過一陣子藥，但因不想長期服藥而自行停藥。患者在進入加護病房後很快需要插管、使用呼吸器，第二天即出現休克，最終仍不幸離世。許秉毅感嘆，等到病患過世後檢驗結果回報，三酸甘油酯數值竟新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2