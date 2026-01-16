國寶茶、康普茶哪個比較健康？超多研究推薦：降膽固醇、穩血糖選它

國寶茶、康普茶哪種比較好？功能醫學醫師劉博仁表示，國寶茶可以降壞膽固醇、穩血糖；康普茶則有保護肝臟、潛在抗癌效果。

國寶茶有助降低壞膽固醇

劉博仁指出，國寶茶是一種不含咖啡因的草本植物，非常適合對咖啡因敏感或睡眠品質不佳的人飲用。根據2023年的研究，國寶茶能有效降低低密度脂蛋白（壞膽固醇）與三酸甘油酯，同時提升高密度脂蛋白（好膽固醇），對於血糖控制也有幫助。

國寶茶可能具心血管保護效果

2024年一項心臟功能研究也指出，長期飲用國寶茶者可能對心血管功能具有潛在保護效果，進一步降低心血管疾病風險。除了心血管保護，國寶茶的抗氧化能力也對神經系統有幫助。2025年研究發現，國寶茶能夠減少神經發炎、抑制神經細胞凋亡，對於神經系統有潛在的保護效果。

康普茶含多種有益成分

康普茶則是以茶葉加糖後，經過一種叫做SCOBY的共生菌種發酵製成的飲品。劉博仁表示，發酵過程中會產生益生菌、有機酸與多酚等多種有益成分，讓康普茶在健康飲品界廣受歡迎。2024年系統性回顧指出，康普茶具備抗氧化、抗菌、抗發炎、代謝調節、肝臟保護與潛在抗癌作用。

康普茶可改善腸道健康

不過，康普茶在人類臨床試驗方面仍屬於初步階段。2025年回顧性研究發現，目前康普茶對人體最有證據支持的效果是改善腸道菌相、促進消化與緩解便祕，但在血糖調節上的效果仍未有明確結論。另一篇2025年的臨床試驗則指出，康普茶若添加膳食纖維，可進一步改善腸道健康與降低三酸甘油酯，對於代謝症候群與腸胃功能不佳者有潛在幫助。

謹慎評估飲用康普茶

然而，康普茶畢竟是發酵飲品，製程中會殘留糖分與微量酒精（通常低於0.5%），因此對於血糖控制不佳、孕婦、幼兒或免疫力較弱的族群來說，飲用時仍需謹慎適量。

適量適性飲用最健康

劉博仁建議，如果是咖啡因敏感、平常喝茶容易心悸睡不著的人，「國寶茶」是一個選擇，不僅不含咖啡因，還有助於抗氧化、護心、穩定血糖與舒緩壓力。而「康普茶」則是適合偶爾調整腸道健康、促進消化時飲用的機能性飲品。但由於發酵過程中的糖分與酒精殘留，若有特別健康狀況，建議還是要評估體質與飲用量，不宜過量當作每日飲品。兩者都能為健康加分，但前提是適量與適合自己的體質，才是真正的健康之道。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／劉博仁醫師

