國寶藝師陳嬿朱《古韻悠遠》新書發表 南管音樂輕鬆入門專書
▲南管國寶藝師陳嬿朱（中）由文化部文化資產局長陳濟民（右）及歌仔戲國寶藝師王金櫻（左）陪同，於《古韻悠遠》新書發表會接受媒體採訪。（記者王先國攝）
文化部文化資產局日昨舉辦《古韻悠遠－人間國寶陳嬿朱的南管風華》新書發表會，本書由國立成功大學藝術研究所名譽教授施德玉親自執筆，透過嚴謹的學術視角與深度田野研究，完整記錄「重要傳統表演藝術－南管音樂」保存者陳嬿朱藝師奉獻藝術逾半世紀的生命歷程，為臺灣珍貴的無形文化資產留下重要見證。施德玉教授表示，本書費時約一年完成，全書內容文字言簡意賅，可說是認識南管音樂的入門書。陳嬿朱藝師說，雖然以往曾出版過個人的南管樂集，但《古韻悠遠》則是她的第一本生命史專書，陳藝師感謝文資局支持傳統藝術，讓保存者更有信心與力量，也感謝施德玉教授親自撰寫該書，讓一般民眾也看得懂南管音樂，進而能引起對南管音樂的興趣，也為推廣南管文化與音樂藝術盡一份心力。
陳嬿朱藝師於二○二四年獲文化部認定為「重要傳統表演藝術－南管音樂」保存者，她自青少年時期投身南管，長期活躍於臺南南聲社及各地館閣的整絃活動。不僅熟稔南管音樂的「指、譜、曲」，更以其古樸率直、優雅獨特的唱曲技藝著稱，展現出極高的藝術成就。陳藝師目前仍從事教學南管音樂兩個班隊，其中一班學生人數約二十人，另一班則有藝生四人，將隨陳藝師研習南管音樂四年；作者施德玉教授表示，陳藝師為南管界重要代表性人物，長年在臺南、高雄等地推廣南管音樂，非常榮幸能夠參與文資局為陳藝師規劃撰寫該本生命史專書。該本書收錄了許多重要史料、照片、訪談紀錄與曲譜，從陳藝師個人生命史出發，延伸至南管在臺灣社會與文化制度層面的深層意義。
文化部文資局長陳濟民表示，本書內容經過大量的資料收集、整理、調查研究與深度訪談，相信能完整呈現陳嬿朱老師與南管藝術的精髓與生命歷史。文資局將持續以傳習計畫及影像記錄，保存珍貴的無形文化資產。
文化部文化資產局強調，南管音樂在臺灣具有深厚的歷史價值，長期仰賴民間館閣代代傳承。政府透過制度性的登錄認定、傳習計畫與出版紀錄，致力於建構永續發展的支持系統。本書的出版，不僅是對陳藝師一生奉獻的崇高致敬，更彰顯臺灣在傳統文化保存政策上的深耕成果。透過此書，社會大眾、研究者與後進學習者將能更清晰地看見南管藝術如何在時代變遷中持續流轉，並理解藝師在傳統藝術保存中所肩負的關鍵角色。
本次新書發表會出席貴賓有今年八十一歲的歌仔戲國寶藝師王金櫻、國立台灣師範大學民族音樂研究所呂鈺秀教授及陳嬿朱藝師的親友、學生、南管音樂研究者等數十人。
