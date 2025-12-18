國寶被私賣？明畫作《江南春》捐南京博物館 驚現拍賣估3.9億

大陸一名收藏家曾向南京博物院捐贈逾百件珍貴書畫，但其中一件明代仇英作品《江南春》，竟赫然出現在拍賣會，且估價高達約3.9億台幣，收藏家後人錯愕，館方指曾鑑定為「偽作」，因此進行「處置」，但此說法引發爭議。

仇英作品《江南春》。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，這名清末知名收藏家龐萊臣，其後人於1959年向南京博物院捐贈137件珍貴收藏書畫，其中包括明代仇英《江南春》圖卷。然而，這件國寶級畫作日前卻赫然出現在北京藝術拍賣市場，估價高達8800萬人民幣（約3.9億台幣），引發關注。

廣告 廣告

龐萊臣曾孫女龐叔令痛批，「說實在話，這次事情的發生真的顛覆了我對博物館的認知。我以為博物館是保護中華文化遺產的聖地，但南京博物院的行為……真是不可理喻。」

南京博物館指出，這5幅爭議畫作，1961年經由張珩、韓慎先、謝稚柳組成的專家組鑒定為「偽」；1964年經由王敦化、徐沄秋、許莘農組成的專家組再次鑒定為「假」。1990年代，依照《博物館藏品管理辦法》對該5幅畫作「進行處置」。至於如何處置，館方尚未說明。

延伸閱讀

日職/先在亞洲職棒闖 讀賣巨人洋後援有望成下一位「海歸派」

MLB/運動家想趁低買入金河成 外媒推測「波拉斯說不要」

MLB/12強後返美陷低潮 美媒評林昱珉：動作奧運選手都難複製