國寶走出博物館 跨界文創品牌、食藝住宿體驗全面展開

「勁水國寶：故宮X蘭博特展」推出多款文創精品。（蘭陽博物館提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

國立故宮博物院與蘭陽博物館攜手策劃之「故宮Ｘ蘭博特展：勁水國寶」正熱烈展出。本次特展不僅展現大時代的稀世珍寶，除了透過文創軟實力與在地文創品牌「JINHO宜蘭敬好生活」串聯，蘭陽博物館更與「蘭陽烏石港海景酒店」展開深度跨界合作，將國寶美學延伸至餐飲與住宿體驗。同時活動亦結合精緻考古選物，推出限量聯名米乖乖，打造一場全方位的感官文化盛宴。

蘭陽博物館與蘭陽烏石港海景酒店聯手打造特色餐點，餐飲團隊將「肉形石」、「玉鴨」等故宮國寶意象結合在地食材；另外，民眾憑蘭陽烏石港海景酒店之住宿或用餐發票，至蘭博參觀可享「特展優待票」民眾憑特展票根至飯店用餐亦享有專屬優惠。合作期間至三月二十二日止，期望與品牌策略合作，共同提升觀光效益，讓國寶文化走出博物館，走進民眾的質感假期。

為慶祝此次盛事，特別推出特展限量聯名米乖乖，兩款主視覺的設計創意來自故宮院藏「明 成化 鬥彩雞缸杯 」及「清 余省仿御筆盆橘圖軸」。蘭陽博物館亦發揮館藏優勢，將珍貴的考古發現轉化為精緻的現代文創選物，讓民眾在觀展之餘，更能將歷史的溫度帶入生活。「骨質人形刀柄磁鐵」，靈感取材自Blihun漢本遺址出土之骨質人形刀柄，將古代符號轉化為兼具美感與實用的日常小物；「捲瓣形石刀檜木刮痧板」，結合史前石刀的經典線條與溫潤的檜木材質，不僅散發淡淡木質香氣，更是一款結合健康訴求與工藝傳承的在地佳作。