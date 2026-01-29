國寶走進蘭陽肉形石首度東移蘭博新春展書寫文化年節風景

蘭博展出的肉形石是觀眾的最愛。（宜蘭縣文化局提供）

記者張正量／宜蘭報導

春節不只是走春熱鬧，更是一段與文化相遇的時節。蘭陽博物館今年以「歡樂宜蘭年－蘭博新春系列活動」為主軸，結合國寶文物、在地考古與年節儀式，其中「勁水國寶－故宮×蘭博特展」成為最大亮點，故宮博物院重量級國寶首度移師東臺灣，讓國寶走入蘭陽平原，開啟一場跨越時空的文化對話。

特展以「水」為策展核心，串連宮廷典藏與地方記憶，展出共三十件國寶級文物，包含廣受民眾喜愛的〈肉形石〉、〈游魚轉心瓶〉、〈橄欖核舟〉等經典之作。細膩的雕刻工藝與象徵意涵，映照出古人對自然萬物的觀察與想像。展覽同時對照宜蘭在地出土的〈人獸形玉玦〉、〈金鯉魚〉等考古文物，透過「水」所形塑的生活樣貌，呈現蘭陽平原自史前至今與水共生的文化脈絡。

配合年節氛圍，蘭博亦規劃新春文化活動，農曆年前透過書法揮毫延續春聯書寫的民俗記憶。特展期間同步推出多項友善觀展措施，宜蘭縣籍長者與學生可免費參觀，縣民亦享優惠票價，鼓勵在地居民於年節走進博物館，與國寶相遇。