國寶跨界文創 體驗食藝住宿

「勁水國寶：故宮X蘭博特展」推出捲瓣形石刀檜木刮痧板。（圖：蘭博館提供）

▲「勁水國寶：故宮X蘭博特展」推出捲瓣形石刀檜木刮痧板。（圖：蘭博館提供）

國立故宮博物院與蘭陽博物館攜手策劃之「故宮x蘭博特展：勁水國寶」正熱烈展出。此次特展不僅展現大時代的稀世珍寶，除了透過文創軟實力與在地文創品牌「JINHO宜蘭敬好生活」串聯，蘭陽博物館更與「蘭陽烏石港海景酒店」展開深度跨界合作，將國寶美學延伸至餐飲與住宿體驗。同時活動亦結合精緻考古選物，推出限量聯名米乖乖，打造一場全方位的感官文化盛宴。

廣告 廣告

【商品購買與體驗資訊】：勁早有吉米乖乖，四十元/包：請至蘭陽博物館內「化石先生」賣店選購；館內每日前五十名購買套票，一般或學生票即贈送一包。骨質人形刀柄磁鐵、捲瓣形石刀檜木刮痧板：請至蘭陽博物館內「化石先生」賣店選購。敬好生活聯名商品：請至故宮網路商城選購，商品陸續上架。特展餐點與食宿互惠優惠：詳情請參閱蘭陽博物館與蘭陽烏石港海景酒店官網及現場公告，資訊陸續更新中。

食藝體驗：蘭陽烏石港海景酒店的「國寶意象饗宴」正式登場。蘭陽博物館與蘭陽烏石港海景酒店聯手打造特色餐點，餐飲團隊將〈肉形石〉、〈玉鴨〉等故宮國寶意象結合在地食材，讓旅客能透過舌尖品嘗蘭陽風味之美；另外，民眾憑蘭陽烏石港海景酒店之住宿或用餐發票，至蘭博參觀可享「特展優待票」民眾憑特展票根至飯店用餐亦享有專屬優惠。合作期間至3月22日止，期望與品牌策略合作，共同提升觀光效益，讓國寶文化走出博物館，走進民眾的質感假期。

跨界亮點：故宮國寶x宜蘭金棗「勁早有吉」米乖乖。為慶祝此次盛事，特別推出特展限量聯名米乖乖，兩款主視覺的設計創意來自故宮院藏「明成化鬥彩雞缸杯」及「清余省仿御筆盆橘圖軸」，同時融合「勁水國寶」之「勁」設計自米芾蜀素帖書法字，與宜蘭風景「龜山島日出」意象，並取「金棗」諧音「勁早」，呈現「勁早有吉」的吉祥寓意。米乖乖選用宜蘭特色商家「橘之鄉」所供應之金棗原料及推廣台灣米為話題，民眾可至蘭陽博物館內賣店選購。

蘭博館藏文創轉譯：再現史前考古的溫潤印記。蘭陽博物館亦發揮館藏優勢，將珍貴的考古發現轉化為精緻的現代文創選物，讓民眾在觀展之餘，更能將歷史的溫度帶入生活。「骨質人形刀柄磁鐵」，靈感取材自Bli-hun漢本遺址出土之骨質人形刀柄，將古代符號轉化為兼具美感與實用的日常小物；「捲瓣形石刀檜木刮痧板」，結合史前石刀的經典線條與溫潤的檜木材質，不僅散發淡淡木質香氣，更是一款結合健康訴求與工藝傳承的在地佳作。

JINHO宜蘭敬好生活：串聯職人品牌，形塑宜蘭慢活美學。以品牌力連結宜蘭職人群，推廣在地生活型態的「JIN-HO宜蘭敬好生活」，繼113年首次與故宮合作後，再次與故宮二度聯名，透過與故宮品牌的強強聯手，其中與插畫飾品品牌「日日野餐」共同開發「歷史之美，指掌之間」概念文創飾品；運用品牌獨家的細膩縮小工藝，將肉形石、玉鴨、橄欖核舟等故宮經典國寶，轉化為療癒童趣的迷你別針與耳環，讓宜蘭職人的設計與故宮國寶元素相互激盪，型塑出具地方特色的美學，讓「宜蘭式」的風格能走入更多人的生活。