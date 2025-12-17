《國寶》代表日本闖進奧斯卡前15強！阿湯哥也親自包場力挺

《國寶》掀起現象級觀影熱潮，也入選奧斯卡最佳國際電影15強。（傳影提供）

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於明年3月16日舉行，台灣時間今（17日）凌晨公布15強初選名單，其中備受全球影迷矚目的「最佳國際電影」，除了有台灣電影《左撇子女孩》外，還有由李相日執導、吉澤亮主演的電影《國寶》成功代表日本闖進短名單，成為本屆奧斯卡季的一大話題。

今年最佳國際電影競爭激烈，名單不乏來自國際三大影展的重量級強片，包括坎城金棕櫚獎《只是一場意外》以及威尼斯影展評審團大獎《欣德之聲》，好評不斷的台灣代表《左撇子女孩》也在其中脫穎而出。即使《國寶》未在前哨戰獎項中占上明顯優勢，仍獲得學院高度肯定，更一舉入選「最佳國際影片」與「最佳化妝與髮型設計獎」兩項名單。

廣告 廣告

《國寶》自日本上映後掀起現象級觀影熱潮，票房累積突破173.7億日圓（約35億台幣），正式超越《大搜查線2：封鎖彩虹大橋！》登上日本真人電影影史票房冠軍，更成為日本2025年最賣座的「非動畫」電影。台灣上映後同樣表現亮眼，票房累積突破新台幣3700萬元，展現超越國際的市場吸引力。

近期《國寶》團隊積極展開美國奧斯卡宣傳行程，更驚喜傳出剛獲終身成就獎的好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯親自包場觀影、公開力挺的消息，他大讚《國寶》是「一定要在大銀幕觀賞的特別之作」，並盛讚導演李相日才華洋溢，讓同台的李相日忍不住說：「這真的是湯姆克魯斯本人嗎？」讓全場影迷笑翻，也成功為《國寶》在國際影壇增添不少話題聲量。

隨著奧斯卡評選進入關鍵階段，完整入圍名單預計於明年1月22日公布，《國寶》能否再闖進下一關，備受影迷高度關注。

更多中時新聞網報導

流感疫情升溫 疫苗追加配送

龍千玉噴淚 首談已逝愛女入夢

EASL》三外砍破25分 富邦勇士2連勝