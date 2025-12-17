《國寶》代表日本闖進奧斯卡前15強！ 阿湯哥包場力挺
美國影藝學院於美國時間12月16日公布第98屆奧斯卡金像獎初選名單，備受全球影迷矚目的「最佳國際電影」15強出爐，除了台灣以鄒時擎執導的《左撇子女孩》入榜，李相日執導的《國寶》則代表日本闖進短名單。另外還有坎城金棕櫚獎《只是一場意外》及威尼斯影展評審團大獎《欣德之聲》也同樣進入15強。
近期《國寶》團隊積極展開美國奧斯卡宣傳，剛獲奧斯卡終身成就獎的「阿湯哥」湯姆克魯斯還親自包場觀影、公開力挺。湯姆克魯斯大讚《國寶》是「一定要在大銀幕觀賞的特別之作」，並盛讚導演李相日才華洋溢，讓同台的李相日忍不住說：「這真的是湯姆克魯斯本人嗎？」笑翻全場影迷。
今年最佳國際電影競爭激烈，15強的片單不乏來自國際三大影展的重量級強片，包括坎城金棕櫚獎《只是一場意外》（法國）、坎城評審團大獎《情感的價值》（挪威）、坎城評審團獎《穿越地獄之門》（西班牙）、威尼斯影展評審團大獎《欣德之聲》（突尼西亞）等。
此次美國影藝學院公布12個獎項的短名單，不少進入最佳國際電影15強的作品，也有多項入圍，其中《穿越地獄之門》就一口氣在最佳國際電影與選角、攝影、音效、原創音樂等5項都進入決選短名單，《國寶》則入選最佳國際電影與化妝與髮型設計。
第98屆奧斯卡金像獎提名名單將於明年1月22日公布，頒獎典禮則於3月15日在洛杉磯舉行。
