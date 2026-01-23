《國寶》入圍奧斯卡最佳妝髮獎 IMAX 4K升級版登台灣大銀幕

《國寶》以華麗歌舞伎場景再現日本傳統魅力，帶來最撼動人心的觀影體驗。（傳影互動提供）

日本最賣座真人電影《國寶》吉澤亮主演，故事改編自芥川獎作家吉田修一生涯代表作，在台灣賣破4000萬票房，連映超過3個月的，成功入圍第98屆奧斯卡金像獎「最佳妝髮設計」。片商今（23日）正式宣布推出「IMAX 4K全新升級版」與Dolby Cinema版本登大銀幕，更加碼推出「經典劇目明信片」特典，邀請影迷一同進戲院享受奧斯卡肯定的極致美學。

雖然此次3部亞洲電影《國寶》、《左撇子女孩》、《徵人啟弒》最後皆無緣入圍「最佳國際影片」前5強，不過《國寶》成功入圍「最佳妝髮設計」獎，成為本屆少數獲得提名的亞洲電影之一，導演李相日回應：「這部電影的成長遠超出最初預期，展現出驚人的生命力。絕美畫面不僅吸引了美國觀眾，更擄獲全球影迷的心，帶給我們極大驚喜與喜悅。能獲奧斯卡肯定更是無比榮耀，堪稱至高無上的喜悅。」他更形容《國寶》是「孝順的孩子」，感謝這部作品來到世上，字裡行間流露出真切感動。

為慶祝奧斯卡入圍與IMAX登場，官方同步推出日本IMAX限定特典「經典劇目明信片」，凡購買《國寶》IMAX 4K版或Dolby Cinema版電影票一張，並持票至原購票影城，即可兌換限量明信片乙張，3款隨機，送完為止。此次特典收錄「鷺娘」、「雙人道成寺」、「二人藤娘」3款經典劇目畫面，呈現歌舞伎華麗舞台的美學細節，極具收藏價值。

