《國寶》導演經典作《扶桑花女孩》捧紅松雪泰子 化身女師衝男浴

松雪泰子主演《扶桑花女孩》拿下第19屆日刊體育電影大賞躍升影后。（華映提供）

以《國寶》刷新日本真人電影票房紀錄的導演李相日，其早期代表作《扶桑花女孩》將於5日搶先日本在台推出4K修復版，該片讓日本極具代表性的女星松雪泰子登上影后寶座，她當年為了演活空降煤礦小鎮的舞蹈老師，在3個月內每天接受6至8小時的草裙舞及大溪地舞特訓，高度投入的精神也令李相日大為讚嘆。

松雪泰子在《扶桑花女孩》中飾演舞蹈老師平山圓香，原本心不甘情不願的她，在和女孩們朝夕相處後，逐漸被她們的熱情與決心打動，甚至在看到心愛的學生因為學舞慘遭爸爸出氣毆打後，氣憤地衝進男性浴池，爆揍家長討公道，展現強烈正義感。

松雪泰子（左）在《扶桑花女孩》指導蒼井優跳舞。（華映提供）

回憶拍攝過程，松雪泰子笑說：「拍攝前我其實緊張到不行，但闖進一群光溜溜的男性裡面，那種直接衝撞父權體制的感覺很痛快，是很有趣的一場戲，尤其一開門見到豐川悅司，他的反應實在太搞笑，害我差點笑場。」

接下《扶桑花女孩》後，松雪泰子除了揣摩平山圓香外表強悍、內心柔軟的角色反差，還被要求必須練出舞者的體態，她說：「我只有在小學時練過1年芭蕾舞，所以訓練過程充滿了痛苦與挫折，草裙舞必須將上半身和下半身分開運用，真的非常辛苦，不過有很多對骨盆有益的動作，我還因此練出了肌肉也算是意外收獲。」為了能像真正的老師一樣指導學員，她不只記熟自己的獨舞曲目，連扮演學生的女孩們的舞步也全都學起來，她說：「不做到這個程度，我覺得自己會站不住腳！」

而《扶桑花女孩》與台灣也有意外的淵源，片中松雪泰子飾演的平山圓香原型人物早川和子是出生於台灣，她在搬回日本後又前往夏威夷學舞並受邀前往福島教舞，是常磐音樂舞蹈學院的奠基者。今年93歲的她現在仍持續在常磐音樂舞蹈學院教學生跳舞，她笑稱，《扶桑花女孩》上映後，很多女孩都找上她表示想學草裙舞，但電影畢竟是電影，編劇把她塑造得非常豪邁直爽，所以很多人見到她之後都會說她跟電影裡的模樣很不一樣。

