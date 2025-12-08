《國寶》情節真實上演！59歲糖尿病足深見骨，被判截肢的小腿如何被救回？

日本電影《國寶》中，歌舞伎名角因糖尿病併發症失去雙腿的情節令人心驚。但在現實裡，這樣的悲劇並不罕見，許多患者和電影主角一樣，因糖尿病足惡化而被宣判「只能截肢」。面對急速惡化的糖尿病足，難道真的沒有不被截肢的可能嗎？

糖尿病足潰瘍是糖尿病最具威脅的併發症之一，截肢後5年死亡率高達70%。59歲的陳女士足跟潰爛、深可見骨，曾被醫師宣判「只能截肢」。就在她以為人生從此改變時，亞東醫院團隊評估後提出另一條路，讓原本被認定必須截掉的小腿成功保留下來。

這次逆轉並非偶然。主治醫師、亞東醫院心臟血管內科蔡浩元指出，陳女士的狀況相當棘手，不只是糖尿病足，還伴隨高血壓、慢性腎病等多重病史，使她下肢動脈嚴重狹窄、血流極差。

也因此，她足底傷口從「芝麻大小」在短時間內惡化成「半個棒球大」，甚至深可見骨。多專科整合性照護團隊陸續嘗試高壓氧、局部氧氣治療、氣球擴張、血管繞道等方式，卻都難以有效改善。

特別是足跟那一塊壞死區域，血流幾乎是「零」，導致傷口反覆感染、迅速惡化。最終整形外科主任張惇皓不得不建議膝下截肢。對仍在工作、生活一切正常的陳女士而言，這無疑是晴天霹靂。她形容，那段時間每天心情都掉到谷底，不敢想像失去一條腿後的人生。

賭上最後一次機會，成功打通「零血流」末端血管

就在某次回診時，蔡浩元看到她坐在輪椅上，順口問：「腳還好嗎？」她無奈回答：「不好，我已經被宣判要截肢了。」醫師看著電腦影像沉思片刻後說：「我們再試一次手術，好嗎？」

她原以為「截肢」是最後的選項，卻在醫師堅定的眼神看到希望，毫不猶豫地點頭答應。陳女士說：「醫師都沒有放棄我了，我怎麼可以輕言放棄。」

蔡浩元表示，糖尿病足的治療向來艱難，即使血管成功打通，也很容易再次阻塞，治療結果常不如預期。在此前，團隊已多次替她通血管，雖曾短暫改善，但傷口很快又惡化。

當外科評估無法找到合適的接點做血管繞道，而傷口也來到「非截即留」的關鍵時刻，他決定再賭一次，替她進行最後一次介入手術。這次，他終於成功將後側循環的血管徹底打通，患者足部的血流明顯恢復。

細胞治療＋PRP聯合療法，為救回的腿「添翼」

「血管打通只是第一步，它只是那隻『虎』，後續的傷口照護與再生治療才是讓患者真正『添翼』的關鍵，」他以如虎添翼來形容這次的治療。

血流恢復後不久，患者的傷口開始冒出從未出現過的紅色肉芽。張惇皓覺得「機會來了」，建議她接受脂肪幹細胞治療，以加速組織修復。

經過6次幹細胞療程後，原本15平方公分的傷口縮小到僅剩1平方公分。團隊考量到特管辦法的規範與避免功虧一簣，接著導入PRP（高濃度血小板生長因子）治療，進一步促進微血管新生。歷經10個月的治療，傷口癒合率達9成，並在1年左右順利完全癒合。

如今，陳女士已能重新走進菜市場、煮飯給家人吃。她說，這套治療不只是救回她的一條腿，更讓她重拾自由與生活的主導權。這也是國內首例由訊聯生技與亞東醫院合作完成的「細胞治療合併 PRP」困難傷口重建案例，為再生醫療提供了新的可能。

五分之一患者恐截肢，日常保養才是關鍵

不過，像陳女士這類需進行血流重建、幹細胞或PRP等「聯合療法」的處置，目前皆不在健保給付範圍內，相關費用多需自費，一次療程約40萬元，並非所有患者都能負擔。

張惇皓提醒，糖尿病患平時務必做好足部保養，才能避免走上截肢之路。台灣共有超過250萬名糖尿病患者，其中約15%一生可能發生足部潰瘍，而每5位糖尿病足患者，就有1人最終面臨截肢風險。

他指出，血糖控制不佳會導致神經病變與末梢循環退化，使小傷口難以癒合。「一個不起眼的小破皮，幾週內就可能變成潰瘍甚至需要截肢。」他強調，患者務必每天檢查足部、保持乾燥清潔、控制血糖血壓、避免赤腳行走，一旦發現傷口就要立即就醫。早一步處理，就多一分避免截肢的可能。

（本文諮詢專家：亞東醫院心臟血管內科蔡浩元、整形外科主任張惇皓）

