《國寶》服裝設計師專訪 暢談歌舞伎作品構思體驗

今年日本現象級的電影作品，除了動畫《鬼滅之刃》之外，另一部就是吉田修一小說改編、描述歌舞伎故事的《國寶》了。NHK電視台專訪了《國寶》的服裝設計師小川久美子，暢談自己在歌舞伎世界的構思體驗。

日本電影市場再寫新頁。上映超過半年，《國寶》在日本國內上映第172天，觀影人次累計突破1231萬，票房衝上173．77億日圓，約合新台幣近35億元，暌違22年，正式超越織田裕二主演的《大搜查線》系列，登上日本影史真人電影票房冠軍寶座。

電影片段中一句「放開我，衝過去你會死的」，成了不少觀眾心中揮之不去的震撼場面。《國寶》以歌舞伎世界為背景，描繪父母遇害後，被歌舞伎演員收留的少年喜久雄，與歌舞伎世家少爺俊介之間，交織著技藝、命運與情感的對照人生。

作品能夠引發高度共鳴，除了演員表現，視覺美學同樣是關鍵。片中歌舞伎造型與大量群戲服裝，皆由日本知名服裝設計師小川久美子操刀。她在接受NHK專訪時坦言，參與《國寶》的製作，是一段既快樂又極具挑戰的經驗。

小川提到，電影中呈現的歌舞伎年代，一場戲往往動員數百名觀眾角色，服裝搭配、人員配置、入席順序，全都得反覆確認。她表示，這些細節在當下看似日常，但回頭檢視，確實是相當高強度的工作。

如何透過服裝，凸顯兩位主角截然不同的出身與性格，也是設計核心。小川說明，讀完劇本的瞬間，她直覺認為喜久雄屬於紫色，內斂而深沉；俊介則需要更時尚、耀眼，帶著世家少爺的光芒，因此選擇升級版的華麗藍色作為主軸，讓觀眾在無意識中感受到兩人之間的差異。

電影中「他天生就是當女形的料」的台詞，也點出角色命運的殘酷與璀璨。小川擁有超過四十年的服裝設計資歷，代表作橫跨《水手服與機關槍》到昆汀塔倫提諾執導的《追殺比爾》。她認為，服裝的任務不是搶戲，而是以視覺對比，悄悄放大角色的衝突感。

她指出，設計時確實會在觀眾未必察覺的細節中，刻意做出區隔，希望觀影時能讓人產生一種不自覺被擊中的感受，而非過於直白的提示。

為了貼近角色，小川接下《國寶》服裝設計後，第一件事就是走進圖書館，從時代背景、歷史照片到人物風貌大量蒐集資料，再依角色性格，一套一套打造戲服。她表示，服裝甚至能承載角色情緒，例如精神低落時，是否讓造型顯得凌亂，或刻意省略鈕扣，用暗喻方式傳達內心狀態，都是設計可以做到的層次。

拍攝期間，小川幾乎全程在場，親自確認演員穿上戲服後，是否與鏡頭、場景契合。她認為，電影上映的那一刻，才算真正完成一件作品，所有努力都在銀幕上接受觀眾檢視。

出身福岡的小川也分享，自己對世界的記憶始終是圖像化的。她回憶，腦海裡的人，穿著什麼顏色的衣服、在什麼場景出現，都像畫面般清晰存在，這樣的記憶方式，也成了她創作時最重要的靈感來源。

她最後表示，電影服裝設計的本質，就是讓角色被看見。無論面對什麼樣的工作，只要不斷深耕，就能發現其中的趣味，並創造出自己也想看的世界。《國寶》不只刷新票房紀錄，也讓幕後創作者的用心，再次走進觀眾視野。

