《國寶》登雄影衝觀眾票選第1 吉岡里帆「水啦」續戰東京影展
2025高雄電影節為期17天的影展活動圓滿落幕，總票房突破350萬元，2場「神祕場」更大獲好評，奧斯卡國際影片日本代表《國寶》票選為觀眾喜愛第1名；日本國民女神吉岡里帆更在東京國際影展大秀在雄影學到的台語「水啦」，和劉冠廷一同展現台灣味。
雄影焦點影人、金馬影帝黃秋生「大師講堂」氣氛熱烈，以幽默風格分享演藝人生；導演山下敦弘《琳達！琳達！4K 修復》映後邀變裝藝術家UG穿上制服復刻電影經典橋段，獲得滿堂彩。
本屆共放映172部長短片、超過3萬人次進場觀影；「XR DREAMLAND」沉浸式單元票房破百萬，設計精美的展場不僅獲得2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎榮耀的肯定，也在3周內創造了10萬人次到訪紀錄。
吉岡里帆與日本新生代男神水上恒司參與雙開幕片之一《九龍大眾浪漫》映後座談，吸引大批影迷，2人更以台語和中文和大家互動。前晚她與合演《雙囍》的劉冠廷、余香凝一同出席東京國際影展世界首映，一登場就吸引許多粉絲爭相合照、簽名，劉冠廷驚嘆表示：「見識到了吉岡里帆在日本的超高人氣。」
在《雙囍》中擔任特別演出的吉岡里帆分享這是她首次參演海外電影，「雖然我演出的部分不多，但完整看完後有感受到電影中傳遞出的細膩情感，不只新郎新娘的愛情動人，也有一些有趣幽默的時刻，感受得到電影製作的用心，能夠參與到《雙囍》的拍攝非常開心」。
身為地主的吉岡里帆也貼心照顧劇組，甚至主動擔任日語翻譯，她笑說：「前陣子去台灣時大家都非常溫暖的迎接我們，所以這趟相反的我希望能跟日本觀眾一起，與台灣《雙囍》的大家做很溫暖的交流。」
