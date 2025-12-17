《國寶》稱霸「2025十大電影榜單」 林柏宏凍蒜「年度電影發光者」

吉澤亮主演的電影《國寶》口碑爆棚。翻攝ifilm╱傳影互動臉書



「LINE TODAY聚光賞」公布「2025十大電影榜單」，由日本電影《國寶》奪冠，金馬獎最佳劇情片《大濛》以些微之差居於亞軍，「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）主演的《F1電影》（F1 The Movie）排名第3，剛殺進奧斯卡最佳國際影片15強的《左撇子女孩》名列第4；另一項票選「年度電影發光者」得主則為《96分鐘》的林柏宏。

今年參與票選的80人「電影打光團」包括柯震東、宋芸樺、范少勳、姚淳耀、夏于喬、陳庭妮、温貞菱及電影產業職人，5至10名為《一戰再戰》、《罪人》、《青春末世物語》、《喵的奇幻漂流》、《粗獷派建築師》、《我家的事》。

冠軍《國寶》由李相日執導，吉澤亮及橫濱流星主演，表演、美術、造型及音樂全方位精緻展現日本歌舞伎傳統文化與古典美學。陳玉勳執導的《大濛》以小人物冒險之旅引出白恐大時代悲歌，獲金馬獎最佳劇情片及觀眾票選獎肯定，雅俗共賞。

此外，LINE TODAY票選活動「年度電影發光者」也揭曉結果，林柏宏以《96分鐘》奪冠，其後依序為《不可能的任務：最終清算》（Mission：Impossible-The Final Reckoning）的湯姆克魯斯（Tom Cruise）、《他年她日》許光漢、《我家的事》曾敬驊以及《96分鐘》宋芸樺。

