《國寶》「IMAX 4K全新升級版」回歸大銀幕 經典明信片同步限量發送

日本話題真人電影《國寶》入圍第98屆奧斯卡金像獎「最佳妝髮設計」。（傳影互動提供）

在台灣票房突破四千萬、連續熱映超過三個月的日本話題真人電影《國寶》，成功入圍第98屆奧斯卡金像獎「最佳妝髮設計」。片商傳影互動於今（23）日宣布，《國寶》將以「IMAX 4K全新升級版」與Dolby Cinema版本重返大銀幕，同步推出「經典劇目明信片」特典，邀請影迷走進戲院，再次感受獲奧斯卡肯定的極致視覺美學。

日本話題真人電影《國寶》將以「IMAX 4K全新升級版」與Dolby Cinema版本重返大銀幕。（傳影互動提供）

本屆奧斯卡中，原先被看好的三部亞洲電影《國寶》、《左撇子女孩》與《徵人啟弒》皆未能入圍「最佳國際影片」，不過《國寶》仍以「最佳妝髮設計」獲得提名，成為本屆少數獲獎項肯定的亞洲作品之一。導演李相日表示，電影的成長遠超乎最初想像，展現出驚人的生命力，不僅以絕美畫面吸引美國觀眾，也在全球累積廣大迴響；能獲奧斯卡肯定，對團隊而言是至高無上的榮耀。他更形容《國寶》是「孝順的孩子」，字裡行間流露對作品的深厚情感。

廣告 廣告

《國寶》是日本影史真人電影票房冠軍。（傳影互動提供）

為慶祝奧斯卡入圍與IMAX版本登場，官方同步推出日本IMAX限定特典「經典劇目明信片」。凡購買《國寶》IMAX 4K版或Dolby Cinema版電影票一張，並持票至原購票影城，即可兌換限量明信片乙張，三款隨機、送完為止。特典收錄「鷺娘」、「雙人道成寺」、「二人藤娘」等經典劇目畫面，細膩呈現歌舞伎舞台的華麗美學，深具收藏價值。

更多鏡週刊報導

施名帥目睹亂葬崗遺骸 廢棄屋一進門就暈

樋口愛將再度來台！演唱會規模升級 售票資訊一次看

812場演出累積20年 紙風車368工程彩排記者會揭幕「椅子會」計畫