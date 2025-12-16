國小五人制足球賽 大橋國小女足奪冠

永康大橋國小足球隊員利用課餘勤練球技，在台南市一一四年國小五人制足球錦標賽中，榮獲高年級女童組冠軍、男童組第五名。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

永康區大橋國小足球隊積極勤練精進球技，參加「台南市一一四年國小五人制足球錦標賽」，在眾多參賽隊伍中表現亮眼，榮獲高年級女童組冠軍，及男童組第五名，展現球員堅強實力及紮實的訓練成果，為校爭光。

大橋國小積極推展校園足球運動，並成立足球校隊迄今已十五年餘，平日利用早自修及放學後時段進行訓練，從基本動作、體能調整到團隊戰術皆不斷精進。此次國小五人制足球比賽中，女童組隊員攻守兼備，後衛防守穩健，前場把握機會積極進攻，最終順利奪下冠軍。