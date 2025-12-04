國小傳隨機攻擊！陌生男徒手打學童頭3次 童頭部紅腫受傷父氣炸提告

新北市一所國小門口放學時間傳出隨機攻擊事件！一名男子無故對著男童頭部連續攻擊3次，造成男童頭部紅腫，當時站在旁邊的導護老師全程目擊，嚇得連忙勸阻。男童父親接到消息後連忙到校關心，決定提告傷害。現在也發現男子在案發前拿著打火機沿路狂燒附近住家門把，行徑相當可疑。

導護老師全程目擊 上前勸阻男趁隙落跑

國小放學時間聚集許多孩童，穿一身黑的男子慢慢走到騎樓，突然伸手朝一名男童的頭部猛打，男童愣在原地根本不敢動，而且還不只打一下，男子隔沒多久再次攻擊，全程目擊的導護老師急忙上前勸阻，沒想到男子竟趁隙逃跑。

廣告 廣告

男童爸爸接到消息，嚇得放下手頭工作，趕到學校了解情況。事發在新北市一所國小正門對面的騎樓，男子連續出拳三次攻擊國小放學男童，遭成男童頭部紅腫受傷，男童爸爸氣炸，痛批在這麼多人的地方，男子還敢隨機動手，對象還是孩童，甚至使出全力攻擊，決定提告傷害。

怪男隨機攻擊前沿路燒門把 校方諾加強管制

監視器還清楚拍下案發前，這名黑衣男子還拿著打火機沿路狂燒附近住戶門把，追查後發現涉案男子33歲、沒有正常工作，也並非首次攻擊。校方回應將持續關注並輔導學生身心狀況，校園出入門會加強管制，警察也會加強巡邏。

※暴力行為不良示範，請勿模仿



新北／黃于臻、林秉州 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

光天化日隨機攻擊！三重男鐵棍毆夫妻頭部 警逮人機車置物箱發現毒品

台男在首爾街頭施暴！ 怒揍11歲女兒遭當場逮捕

6旬婦陳屍家中！居服員見「雙眼腫脹」疑遭毆 同居男僅認前晚有爭執