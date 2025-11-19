國小兒考試「98變82分」家長控學校竄改 校長駁斥告誹謗

家長指控國小兒子的期中考成績遭學校竄改。（示意圖／翻攝自unsplash）

台南市一所國小生家長在臉書發文指控，唸小學一年級的兒子數學期中考從98分，遭校方竄改成82分登記在系統上，而在家長幫兒子辦轉學後，再到學校要求看考卷，被以「轉學生機制」不能問成績。他得不到答案，發文怒控校方說謊、造謠。對此指控，該校校長發聲駁斥，直指家長的說法偏離事實，該生實際上只考82分，並報警提告妨害名譽。

一名學長家長於14日在臉書發文指出，他唸小一的兒子拿到期中考考卷訂正後，全部被老師收回，並要求學生在聯絡本上寫分數，兒子填了98分。結果轉學到新學校後，新學校告知他兒子的數學期中考成績上傳的是82分，不是兒子在聯絡簿自填的98。

該家長表示，想透過原學校主任向老師拿回考卷，但卻被告知「已經給了」，但他們並沒有拿到；再次詢問分數時，卻被告知依「轉學生機制」不能在原學校問成績，質疑分數差16分，疑似老師塗改分數、藏考卷。貼文一出，掀起網友熱議，建議他「直接投訴教育局」。

針對該家長的指控，該校校長隔日在臉書上貼出聲明，指期中考當天訂正考卷後，該名學生的級任老師請學生自行寫分數在聯絡簿上，有2位同學看見該生確實是考82分，老師在查閱聯絡簿事項逐一打勾時，只有98分這一欄未打勾，表示老師抱持存疑態度；且此次數學試卷難度偏難，沒有人滿分，老師印象深刻，該生不是98分。

家長指控「考卷失蹤」部分，校長表示，同年級有學生因腸病毒請假需補考，因此為維持公平性，將考卷暫時統一收回，而由於該生準備轉學，老師將他的國語、數學考卷都放在學生個人置物籃內，10日即由他仍就讀該校的姊姊帶走，「確定已發還給家長」。

至於家長指控「轉學生機制不能問成績」，校長解釋，家長所詢問的主任，屬非管學生成績業務的行政人員，老師因此未予告知，請家長直接聯繫他，因此不可能會跟家長說「轉學生的機制不能問成績」這句話。

校長表示，看到該家長指控校方欺騙、說謊、多次提及對校長及老師的毀謗與人身攻擊，已涉及誹謗，且偏離事實，而對方有老師電話，但從未聯繫就發文指控。為捍衛校方和老師的名譽，校長已至學校附近派出所提告誹謗，警方也已受理報案，調查是否有誹謗行為。

對此，台南市教育局表示，將請校方進一步了解事情始末並向家長說明，以釐清相關疑義，同時呼籲家長可以與校方理性溝通，共同維護學校及師生權益。

