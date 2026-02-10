國小兒遭4童霸凌 家長控沒作為安親班否認

高雄國小傳校門口霸凌，家長怒控校方與安親班消極處理。（圖／東森新聞）





高雄有家長指控，就讀國小的孩子，在校門口等接送時，遭到同校不同班4名男同學霸凌、追打、倒落葉、甚至還脫他褲子，家長氣炸表示安親班消極、認為老師沒作為還滑手機。

對此，安親班表示，已盡可能協助處理，反控家長威脅他要讓他關門大吉，雙方各說各話，安親班這邊也提告，霸凌事件也因此焦點被模糊。

孩童遭霸凌當事家長：「畫面大概是這樣，回去都是跟我說，喔他今天被拉褲子，喔被打腰了。」

就讀國小的孩子去年三月，在校門口等安親班接送時，遭到同校不同班的四名學生霸凌追打，家長好心疼。

廣告 廣告

孩童遭霸凌當事家長：「過二天是跟我說，媽媽我前幾天被欺負了，他說他被同學用樹枝打腰側，然後還有被同學潑落葉，他們就一直要鬧他，他說他一直跑一直跑，叫他們不要。」

家長不滿當時安親班老師沒作為還滑手機，認為安親班沒落實保護孩童責任，讓加害者一直跟孩子在同一班，去年10月底決定換安親班，家長還說，直到現在加害者家長這邊，連一句道歉都沒有。

孩童遭霸凌當事家長：「他完全沒有道歉，他在狡辯他在說，我們當下為什麼沒有去跟他講啊，說孩子玩啊正常啊那些事件，那個叫做有道歉嗎？一開始是對方的家長是很火爆衝突，而且當下還逼我們簽，所謂的安親班契約什麼書。」

校門前發生霸凌事件，安親班表示，當下認為已盡可能協助處理，反控家長的要求不合理。

當事安親班負責人：「這半年當中，就像我剛才說的，他不斷的威脅我，一定要開除該學生，不然他要讓我關門大吉，我也告訴他表明我的立場，每一個孩子他都有受教權，做錯了每一個孩子都會改，他當下已經改了他已經修正。」

孩童遭霸凌當事家長：「我並沒有要求國小，或者是這一間安親班，要開除他們，我只希望他們能夠分開教育，隔離教育分班教育。」

受害家長與安親班負責人各執一詞，雙方也在網路槓上，安親班這邊不滿，也提告不實言論等雙方的糾紛，從孩子被霸凌延伸到訟訴提告，也糊模了焦點。

東森新聞關心您

教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885

更多東森新聞報導

安親班爆狼師！「猥褻、偷拍」30女童 下場慘了

獨家／壞身教！媽在家喝兩杯後騎車接孩子下課 自摔遭逮

家長控肘擊害童心窩瘀青 安親班女師：不小心的

