國小前搶快闖燈 休旅車行經險撞飛過馬路學童

台北市 / 綜合報導

台北市北投區昨(5)日中午12點多，一台黑色休旅車見號誌由黃燈轉為紅燈，搶快加速通行，沒想到差點撞上正在過馬路的小朋友，所幸駕駛立即向左偏移，小朋友也趕緊跳開，才沒釀成悲劇，不過這驚險瞬間也嚇壞在場所有人，目擊駕駛事後將行車影片PO網，痛批這樣的危險行為，也表示已經完成檢舉，當事國小校長則表示將會加強放學時的導護工作，也呼籲用路人行經學區時一定要放慢車速。

黑色休旅車遠遠就見到號誌變成黃燈，沒想到行經路口時，不但沒有減速停下，反倒油門一踩加速通過，還差點就要撞上國小學童，駕駛緊急向左偏移，甚至整台車都已經開到對向車道，才避免悲劇發生，附近民眾目擊驚險瞬間全都嚇壞。

當事警衛說：「紅燈我就指揮，結果小朋友用跑的結果那車開很快，還好小朋友有停下來，不然就撞上了。」目擊民眾說：「看到很危險啦，那個小學生都往後退啦，那車子很快啦，大概6、70這樣。」

事發地點就位在國小大門的正前方，中午12點多剛好是低年級學童的放學時間，警衛一如往常到路口協助導護，見到紅燈放下停止旗讓小朋友們一起過馬路，沒想到黑色休旅車突然衝了出來，差點就要正面撞上，嚇得小朋友們紛紛往回跑。

北投國小校長賴俊賢：「所以也是呼籲這個駕駛人在經過學校的時候，一定要盡量降低車速，那後續學校也會再這個，管理上面再增加這個導護志工或者是我們導護的相關的人力。」

北投分局長安所巡佐廖順平：「本分局已接獲民眾檢舉交通違規，並依違規事實已完成舉發。」所幸學童順利閃過，並沒有因此受傷，不過已經讓家長飽受驚嚇。

