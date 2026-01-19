國小女童拿千元大鈔買糖果 敏感繼母追問才知她遭鄰居叔叔性侵

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣陳男引誘鄰居2名女童到女童就讀的國小廁所性侵、猥褻，每次給予1000元當封口費，其中一名少女把千元鈔交給妹妹去雜貨店買東西，被繼母發現，追問之下才知遭隔壁叔叔侵犯。

判決書指出，受害人的A女、B女均就讀國小，陳男與她們是鄰居關係，前年5月某日晚間，誘導A女與B女至鹿港鎮某國小公共廁所內進行猥褻，包括撫摸胸部、陰部，並以陰莖摩擦下體。過程中，兩女童輪流遭受侵犯，被告更以手指插入陰部等行為。事後，被告給予每人新臺幣1000元，要求保守秘密。

其中一名女童把千元鈔交給妹妹去雜貨店買東西，引起繼母警覺，經追問後，女童吐露實情，隨即報警。警方調查發現，學校監視器畫面捕捉被告與女童進入廁所的影像，被告還被拍到用手勢(左手圈圈、右手食指插入)暗示2人前往廁所。

被告犯後否認犯行，還辯稱繼母的錢失竊懷疑是他偷的，沒有證據，才對他報復，但法官認為不足採信，考量被告無前科、素行良好，但犯罪動機惡劣，利用鄰居關係受害者年幼同時侵犯兩人，情節嚴重，判處2年6月徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

