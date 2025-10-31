國小學童暴力失控波及27人 張錦豪籲市府重視保護師生受教權
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市議員張錦豪昨（30）日在議會總質詢時，揭露汐止區一名小學四年級男童長期在課堂上脫序咆哮、翻桌，出現嚴重暴力行為，短短1個多月內已有7位師長、20名學生受到肢體與言語暴力衝擊，導致其他學生受教權、教師安危受到影響。張錦豪質疑教育單位無更強制的處理方式，向市長侯友宜請命：「誰來保護心生恐懼孩子們的受教權？」
據悉，這名學童原本在汐止區A校就讀時即暴力攻擊同校師生頻傳，A校家長會委員們請張錦豪介入協調，決定讓他轉到B校就讀。沒想到，學童轉到B校後，開學第一天就出現咬傷、毆打老師的情形，更有女學生因壓力過大邊吐邊哭，心理承受極大壓力。
張錦豪指出，學生有狀況學校已盡全力輔導，但依照法規國小尚不能請警察少年隊進校園處理紛爭，且依目前制度，對學童只能用愛的輔導，即使轉介到教會輔導，學童仍是亂砸毀物品並對牧師出言不遜恐嚇。他說，教師在面對學生暴力時幾乎無有效救濟管道，師生雙方都陷入安全與心理壓力的惡性循環，「教師荒已是國安議題，專任輔導老師的報到率僅剩48%，凸顯教育現場人力嚴重不足的現況」。
質詢結束後，張錦豪與同黨多位議員將該班家長連署的陳情書送交給侯友宜，家長訴求「要求該問題學生儘速離開該校」，盼市長重視問題嚴重性。張錦豪呼籲，新北市府儘速檢討教師保障機制與校園輔導資源配置，讓教師能夠專注於教育本職、學生能在安全環境中學習。
針對此個案，侯友宜回應，此個案很特殊，但也不能放棄輔導，已責成警察、教育、醫療單位、家長會、當事人家長組專案小組處理。他也指出，若常規輔導仍無法解決，請家長帶回管教也是選項之一，家長也要盡心教育。教育局長張明文與警察局長方仰寧也指出，將依循相關規範，積極處理班級23名學生的安置問題。
照片來源：新北市議員張錦豪服務處提供
