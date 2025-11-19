國小學童潔牙觀摩賽 基市表現亮眼

基隆市七堵國小、正濱國小、成功國小及中華國小代表基隆參加「全國國小學童潔牙觀摩賽」與「全國國小潔牙微電影觀摩」表現優異。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市七堵國小、正濱國小、成功國小及中華國小代表基隆參加「全國國小學童潔牙觀摩賽」與「全國國小潔牙微電影觀摩」表現優異，充分展現基隆學童卓越的口腔衛生習慣與創意活力。

這次活動內容包含筆試、正確刷牙與使用牙線操作、牙菌斑檢查等，並結合口腔衛教海報及闖關遊戲，比賽時小朋友先吃麻佬，再漱口、填試卷、當場潔牙及檢查清潔程度，透過趣味學習強化學童潔牙技巧與衛生觀念。七堵國小獲全國潔牙觀摩總成績第三名、正濱國小獲潔牙技巧牙刷優異獎第一名、成功國小獲潔牙技巧牙線優異獎第三名，表現亮眼。

此外，「全國國小潔牙微電影觀摩」中，七堵國小以改編經典故事的創意作品「白蛇外傳之牙界風雲」榮獲全國甲組銀牌獎、最佳造型佳作獎及網路人氣獎第三名；中華國小則以作品「名畫驚魂夜」獲得全國乙組第五名、最佳造型優異獎及最佳金句獎佳作；學生更以微電影中的角色「戴珍珠耳環的少女」、「割耳後的梵谷」與「拿破崙」等精采造型亮相，創意裝扮成全場焦點。

教育處長徐嬿立表示，市府積極推動學童口腔保健工作，包括聘請牙醫師、專家學者入校輔導並針對口腔衛生問題提供指導建議，為學童口腔健康把關。基隆牙醫師公會理事長蔡志明說，基隆市國中小學童的齲齒率已明顯下降，由一一一學年的百分之二十九點四九下降至一一二學年的百分之二十二點六六、一一三學年的百分之十九點二二，成效卓著。