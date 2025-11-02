國小師刪除LINE力行「下班不回訊息」 網讚：拒變相加班

記者高珞曦／綜合報導

隨著通訊手段進步，許多上班族下班後可能還得處理公務訊息，令人不堪其擾。有位國小老師最近開始「實驗」下班時間不回覆家長訊息，發現生活品質提高不少，感慨「下班真的就是下班了」！

1位國小老師分享下班後不回覆家長在LINE官方APP傳的訊息，實驗結果讓他很滿意。（示意圖／非當事人／取自pixabay）

這名國小老師在Dcard分享，先前他會在通訊軟體LINE的官方群組聯繫學生家長，前陣子他決定刪除LINE官方APP，改成隔天上班以教室電腦回覆家長訊息。他在「實驗」近2週來，發現心境放鬆很多，「下班看不到家長訊息也不用回訊息，下班真的就是下班了」！

貼文吸引網友留言贊同，「不錯的實驗，看到好多老師下班仍在回覆家長訊息，真的是變相加班」、「有些家長會一直連環扣，有時候沒接都怕會不會被罵，真的覺得現在當老師 好像身心靈都會受到影響」、「以前沒有智慧型手機，我的老師真的下班就是下班了，一切靠聯絡簿跟一學期一次的班親會聯絡」。

同時有人指出，有時候也會遇到必須盡早與老師商談的狀況，雖然次數不多，但為了及時接收緊急訊息，部分人選擇定時查看與回覆訊息,

像是早上8時上班時間、下午4時的下班時間，也能留下訊息來源，有助於事件後續處理。

