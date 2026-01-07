國小師爆言語霸凌「罵胖子.烏龜」 校方：公正調查

台中市 / 綜合報導

台中1所國小的導師，被家長指控以「烏龜」「胖子」等言詞長期公開霸凌孩子，昨(7)日在人本基金會陪同下舉行記者會，抨擊申訴之後，校方沒有及時處理，學生身心受創。台中市教育局認為校方教評會程序有瑕疵，已經要求校方重啟審議，而校方表示會公正客觀處理。

家長說：「不當言行持續多次被公開責備。」學生家長頭戴墨鏡黑帽，在人本基金會陪同下舉辦記者會，控訴孩子就讀台中一所國小，長期遭到郭姓導師辱罵。

老師錄音說：「阿你就很胖人家說你這個胖子。」家長說：「希望學校與主管機關正視事實。」家長說，孩子長期被導師辱罵烏龜、胖子，還要求全班附和導致身心受創，且導師的言語霸凌，還有其他多名學生也遭遇同樣對待。

人本教育基金會中辦主任曾芳苑說：「在調查過程裡面呢，學校一直不斷地說服，說服家長說你沒有證據，要不要和老師和解。」

人本基金會說，在孩子五年級時，家長就和學校投訴3次，校事會議以沒有證據為由，請家長和郭姓導師簽下和解書承諾不再犯，但孩子升上六年級後還是沒改，家長去年12月12日再度向校方申訴，至今沒有啟動調查程序。

校長說：「接到陳情後第一時間校安通報。」台中市教育局主秘陳雅新說：「(教評會主席)推派方式程序有瑕疵，校方須依規先撤銷處分。」

校方表示，已經積極進入調查程序，將會公正客觀處理，台中市教育局則認為，校方去年12月兩度召開教評會程序有瑕疵，已要求校方最快速度重啟審議。

