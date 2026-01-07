中部中心/李柏瑾 台中報導

台中市潭子區，有一所國小的一位導師，遭家長指控，長期對特定的學生，疑似施以言語侮辱，例如將學生比喻為"烏龜"、"胖子"，而且當事導師，曾被暫時調離班級，卻又很快回任，讓孩子無法安心上學！校方表示，正靜待調查結果，教育局則要求盡快重啟教評會議！





國小師遭控辱學生! 公開罵"胖子.烏龜"涉言語霸凌

國小導師遭控言語侮辱學生。(圖/李柏瑾攝)

位在潭子區的某國小，有導師遭指控，涉及對學生施以言語霸凌，人本基金會召開記者會，公開播放了老師罵學生的錄音檔！家長承認，孩子確實因為某些學習狀況，作業有時會缺交，不過，老師應該另行督促，而不是針對特定的孩子公然辱罵，還要求全班附和，造成孩子被孤立！人本基金會批評，家長已經在大約一年內，投訴多次，最近校方終於把當事老師，調離導師職位，但是，短短五天後又復職，孩子怎麼安心上學？

國小師遭控辱學生! 公開罵"胖子.烏龜"涉言語霸凌

國小導師遭控言語侮辱學生。(圖/李柏瑾攝)校方說明，這名導師教學資歷超過10年，由於仍在調查階段，所以先讓導師回原班級，校方另以派人觀課、加強巡堂等作法因應，等待調查結果。教育局表示，校方兩度召開教評會，程序疑似有瑕疵，必須盡快重啟審議，決定導師是否暫時停聘、靜候調查，確保孩子在安全環境中學習。





《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

