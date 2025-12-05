「國小打架不是很正常嗎」 綠粉力挺賴瑞隆：兒子才8歲是要怎樣

角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆料兒子在學校霸凌同學，且受害者不只1人。（資料照）

深綠粉專脫北者冰狼肯定賴瑞隆記者會態度，綠粉也力挺，稱8歲打打鬧鬧很正常。（圖／翻攝自臉書）

距離黨內初選只剩一個月，有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，近日遭爆料其8歲兒在學校霸凌同學，不僅追打對方躲到廁所，還在門外堵了12分鐘，嗆「敢出來就打死你」，不過青鳥對此卻痛批是政治操作，更肯定賴瑞隆道歉態度，力挺兒子才8歲「打打鬧鬧不是很正常？」

深綠粉專脫北者冰狼、前PTT政黑版主kero2377在臉書發文表示，賴瑞隆今天在記者會上表現很棒，不卸責，正面承認錯誤，尊重學校審理程序，更說逆風的時候才能看見一個人的品格，「我認為他很不錯」。

深綠粉專脫北者冰狼肯定賴瑞隆記者會態度，綠粉也力挺，稱8歲打打鬧鬧很正常。（圖／翻攝自臉書）

底下粉絲們也紛紛力挺：「這到底有什麼好爆料的」、「媒體報成這樣，我還以為18歲」、「才8歲而已有必要下霸凌標題嗎」、「國小打打鬧鬧不是很正常嗎」、「賴瑞隆記者會大加分」、「我國小跟同學打來打去不知道打多少次，雙方道歉一下就好不是嗎」、「報這種事真是低級」、「踢足球的這種不是很正常嗎」、「國小打架稀鬆平常有啥好報」、「不減我支持」、「現在是大家霸凌8歲小孩」、「可憐的孩子，只因為爸爸身分太敏感」。

不少網友則無言：「所以8歲就能霸凌人？」、「正常8歲會堵人在廁所10分鐘？然後說出來就打死你？」、「大家在罵的是霸凌行為跟家長態度，誰肉搜他兒子了？」、「賴瑞隆看起來有道歉的意思嗎」、「受害者家長都說了，賴瑞隆跟妻子就沒要處理，還說不會出面」、「受害者不只一個人耶」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

