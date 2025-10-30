國小教師罹癌化療後復發 台中市醫以ADC治療助她重返講台
[Newtalk新聞] 小學老師 Alice（化名）在30 歲時被診斷罹患 HER2 陽性乳癌。她接受標靶合併化療，完成療程後懷孕，有天走路不穩、頭暈加劇，進一步檢查才發現癌細胞已轉移至腦部。她與台中市立老人復健綜合醫院乳房外科主任吳曜充充份討論後，醫療團隊決定採用新一代抗體藥物複合體（ADC）作為後續治療。
歷經人生第二次抗癌挑戰，醫療團隊看著她從虛弱中逐漸恢復，雖伴隨部分藥物副作用，但整體體力與行動力有明顯改善，如今，她重返講台，繼續熱愛的教學工作，也勇敢地準備迎接新生命的到來。
吳曜充主任提醒，乳癌的治療並非一次完成後就能高枕無憂，復發風險仍然存在。有時癌細胞可能潛伏於體內，數年後再出現，特別是腦轉移，更是臨床上最具挑戰的情況之一。他表示，近年醫療科技進步，新一代抗體藥物複合體(ADC)的出現，為患者提供更多治療選擇。對許多患者而言，治療的目標不僅是延長生命，更希望能維持生活品質、重拾日常步調，真正回到原本的生活。
台中市立老人復健綜合醫院乳房外科主治醫師洪琬瑜指出，新一代ADC藥物結合標靶與化療的優點，精準攻擊癌細胞，減少對正常細胞的影響，降低副作用。ADC藥物，她形容:「就像特務能準確鎖定敵人據點，炸彈在抵達目標後才引爆」，既精準又具旁觀者效應，連帶消滅周圍潛伏的癌細胞。常見副作用為噁心、嘔吐與血球下降等，病友接受治療時需依照醫囑用藥，如有不適請立即詢問醫療團隊。
洪琬瑜醫師指出，以往約2成HER2 陽性的病友適用標靶治療，隨著新一代ADC的問世，研究發現超過一半的乳癌患者也屬於HER2 弱陽性，包含部分的三陰性乳癌，也因此多了一項治療選擇。
洪琬瑜醫師步說明，約有三分之一的三陰性乳癌與三分之二的荷爾蒙陽性乳癌病友，也屬於HER2弱陽性，代表過去治療選擇有限的族群，現在也迎來新的治療希望。她分享道：「我在病友會中常提醒大家，乳癌治療永遠有藥可用。」即便是晚期乳癌，也不等於絕望；隨著治療不斷進步，只要及早介入，許多患者都能如慢性病般長期穩定控制。
洪琬瑜醫師呼籲，女性應定期進行乳癌篩檢，不要等到出現症狀才就醫。現代醫療強調「醫病共享決策」，建議患者與臨床醫師密切討論，找到最合適自己的治療方案。她也笑說：「有些人會上網問 AI，但其實醫師更人性化，陪伴妳一起找到最適合的治療方向。」
個人化精準治療已經成為現今癌症照護的核心理念。全新乳癌防治據點落腳北屯，台中市立老人復健綜合醫院以「一站式整合醫療，乳癌治療全程守護」為目標，提供與醫學中心同等級的診療服務。吳曜充主任表示，團隊會實踐以病人為中心的醫療理念，積極補足北台中（涵蓋北屯、太平、潭子及周邊地區）的醫療照護缺口。
更多Newtalk新聞報導
（影）廖偉翔攜手運彩公會捐羽球、何昱奇加碼30萬獎金 侯湘婷：一定要拿下
防範社群媒體破壞民主 馬克宏：該查禁不揭露政治偏好的平台
其他人也在看
萬華房價創高 西區門戶效應推升交易熱度
隨著台北雙星兩棟顯眼矗立在北車特區的鋼骨結構越來越高，和今年單季狂吸685萬國際旅客人流，以兩倍多人次狠超101成為台北最強景點的西門町，不論當前人潮錢潮還是未來爆發力，都讓市場看好西區發展，在今年積極卡位西區門戶計畫內的房市佈局。五年前曾創造熱銷的萬華西昌街新光銀行資訊大樓都更改建案，，在價格優勢與西區門戶潛力加持下，相當搶手。住展房屋網 ・ 17 分鐘前
弗利曼世界大賽兩度再見轟 大聯盟史上第一人
（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）洛杉磯道奇強棒弗利曼今天在世界大賽18局馬拉松大戰轟出再見全壘打，幫助道奇6比5險勝多倫多藍鳥，在7戰4勝系列賽2比1領先，弗利曼成為史上首位在世界大賽兩度擊出再見轟的選手。中央社 ・ 1 天前
防堵非洲豬瘟！關務署強化邊境管理 6天內查獲13件違規
台中發現非洲豬瘟案例，被外界指責是邊境管理出現問題，關務署強調，海關一向以高標準、高規格、高警戒的嚴謹態度把守國門，落實進口郵包、快遞貨物及高風險地區入境旅客行李百分之百X光儀檢，並與各邊境查緝機關通力合作，嚴格執行各項邊境管制措施。關務署表示，自112年1月...CTWANT ・ 11 小時前
小孩普發現金1萬元怎麼領 財政部po領取方式教學
台北市 / 綜合報導 全民普發1萬元現金，小孩要怎麼領錢呢？財政部PO出領取方式， 只有 未滿13歲孩童由父母帳戶登記入帳，或用父母的提款卡ATM領取，也可以到郵局領現，但13歲以上孩童可以用自己的帳戶或提款卡領取，如果沒有帳戶跟提款卡，也可以自己或委託他人到郵局領現。 原始連結華視影音 ・ 37 分鐘前
中國恐難佔台灣便宜？他揭川普突拋這1句
[NOWnews今日新聞]美國總統川普近日訪問亞洲，並於昨（29）日搭乘空軍一號從日本前往韓國，而在途中，他受訪被問及川習會可能談論的主題，川普表示：「不確定是否會談及台灣，但台灣就是台灣」，引名嘴鍾...今日新聞NOWNEWS ・ 37 分鐘前
徐若熙旅外》日媒曝軟銀鷹積極調查徐若熙！強化先發投手 火腿鬥士等球團也展開調查
味全龍徐若熙昨天提出行使旅外自由球員，馬上引起日本注意，日本媒體《體育報知》報導，軟銀鷹隊正積極調查徐若熙。TSNA ・ 1 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 3 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最惡肺癌轉移等於沒救？66歲翁靠這招治療 腫瘤全消失、5年無復發
小細胞肺癌被譽為「肺癌中的惡霸」，因惡性高、進展快且預後極差，一旦擴散幾乎無法手術，傳統治療也難敵復發風險。然而，一名轉移期病患接受免疫合併化療後，腫瘤竟完全消失，至今五年未復發，這不僅打破醫療預期，健康2.0 ・ 1 小時前
港星許紹雄癌逝！「8症狀」是腎臟癌警訊 醫：發現多已中後期
港星許紹雄28日凌晨因腎臟癌引發多重器官衰竭病逝，享壽76歲。國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑、董世祥醫師提到，腎臟癌在任何年齡都可能發生，好發於55歲到75歲之間，且早期沒有任何症狀，但隨著腫瘤逐漸變大，恐出現血尿、腰痛及腹部腫塊等症狀，還會合併疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒等。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 1 天前
公費疫苗第二階段11月起開打！50歲以上就可接種 全聯、家樂福將成疫苗施打站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（28）日表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對...FTNN新聞網 ・ 1 天前
懷孕5月驚見「孩子身旁長出大腫瘤」！ 馬偕醫巧手拆彈保住胎兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 懷孕5個月，卻發現跟孩子一起長大的還有腫瘤！今年30歲、懷第一胎的李小姐就面臨這樣的危急狀況，產檢意外發現腹腔內積滿大量腹水，左側下腹部還驚見一個15公分大小、邊界模糊、結構複雜的卵巢腫瘤，惡性風險極高，可能得一次失去子宮跟胎兒，一度讓她萬念俱灰，所幸馬偕醫院醫療團隊儘速安排切除腫瘤，盡最大努力持續讓腹中胎兒長大到足...匯流新聞網 ・ 1 天前
蘋果什麼時候吃最好？一天可以吃多少？營養師揭「正確食用時機」
蘋果因其高營養價值而廣受推崇，甚至有「一天一顆，醫生遠離我」的說法。蘋果富含多種對健康有益的成分，像是多酚、膳食纖維和鉀等，那麼，何時食用蘋果能更有效地攝取其營養呢？《優活健康網》特摘此篇，專家指出，每天建議攝取1顆蘋果，若要有效地吸收蘋果的營養，最佳食用時機是早上，可有效補充身體能量。優活健康網 ・ 22 小時前
22歲女腹瀉、血便2年！長庚醫院揪元凶
[NOWnews今日新聞]一名年約22歲的女性罹患潰瘍性結腸炎，出現劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾約2年，使用多種藥物皆無明顯改善，甚至要留職停薪、長期困在家中。醫師提到，當時懷疑個案合併「困難梭菌」感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 20 小時前
傳坣娜「因胰臟癌病逝」 中研院團隊揭：癌王元凶是它
藝人坣娜傳出低調抗胰臟癌病逝，親友感嘆她善良美麗。胰臟癌被稱為「癌王」，早期難發現、復發率高。中研院研究指出，血糖代謝異常、糖尿病與胰臟癌高度相關，高糖飲食恐提升罹癌風險，專家提醒控制糖分攝取、降低風險。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 13 小時前