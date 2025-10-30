國小教師罹癌化療後復發 台中市醫以ADC治療助她重返講台

台中市立老人復健綜合醫院以「一站式整合醫療，乳癌治療全程守護」為目標，提供與醫學中心同等級的診療服務。 圖：台中市立醫院/提供

[Newtalk新聞] 小學老師 Alice（化名）在30 歲時被診斷罹患 HER2 陽性乳癌。她接受標靶合併化療，完成療程後懷孕，有天走路不穩、頭暈加劇，進一步檢查才發現癌細胞已轉移至腦部。她與台中市立老人復健綜合醫院乳房外科主任吳曜充充份討論後，醫療團隊決定採用新一代抗體藥物複合體（ADC）作為後續治療。

歷經人生第二次抗癌挑戰，醫療團隊看著她從虛弱中逐漸恢復，雖伴隨部分藥物副作用，但整體體力與行動力有明顯改善，如今，她重返講台，繼續熱愛的教學工作，也勇敢地準備迎接新生命的到來。

吳曜充主任提醒，乳癌的治療並非一次完成後就能高枕無憂，復發風險仍然存在。有時癌細胞可能潛伏於體內，數年後再出現，特別是腦轉移，更是臨床上最具挑戰的情況之一。他表示，近年醫療科技進步，新一代抗體藥物複合體(ADC)的出現，為患者提供更多治療選擇。對許多患者而言，治療的目標不僅是延長生命，更希望能維持生活品質、重拾日常步調，真正回到原本的生活。

台中市立老人復健綜合醫院乳房外科主治醫師洪琬瑜指出，新一代ADC藥物結合標靶與化療的優點，精準攻擊癌細胞，減少對正常細胞的影響，降低副作用。ADC藥物，她形容:「就像特務能準確鎖定敵人據點，炸彈在抵達目標後才引爆」，既精準又具旁觀者效應，連帶消滅周圍潛伏的癌細胞。常見副作用為噁心、嘔吐與血球下降等，病友接受治療時需依照醫囑用藥，如有不適請立即詢問醫療團隊。

洪琬瑜醫師指出，以往約2成HER2 陽性的病友適用標靶治療，隨著新一代ADC的問世，研究發現超過一半的乳癌患者也屬於HER2 弱陽性，包含部分的三陰性乳癌，也因此多了一項治療選擇。

洪琬瑜醫師步說明，約有三分之一的三陰性乳癌與三分之二的荷爾蒙陽性乳癌病友，也屬於HER2弱陽性，代表過去治療選擇有限的族群，現在也迎來新的治療希望。她分享道：「我在病友會中常提醒大家，乳癌治療永遠有藥可用。」即便是晚期乳癌，也不等於絕望；隨著治療不斷進步，只要及早介入，許多患者都能如慢性病般長期穩定控制。

洪琬瑜醫師呼籲，女性應定期進行乳癌篩檢，不要等到出現症狀才就醫。現代醫療強調「醫病共享決策」，建議患者與臨床醫師密切討論，找到最合適自己的治療方案。她也笑說：「有些人會上網問 AI，但其實醫師更人性化，陪伴妳一起找到最適合的治療方向。」

個人化精準治療已經成為現今癌症照護的核心理念。全新乳癌防治據點落腳北屯，台中市立老人復健綜合醫院以「一站式整合醫療，乳癌治療全程守護」為目標，提供與醫學中心同等級的診療服務。吳曜充主任表示，團隊會實踐以病人為中心的醫療理念，積極補足北台中（涵蓋北屯、太平、潭子及周邊地區）的醫療照護缺口。

