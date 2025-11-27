國小教練性侵41名學童！遭判464年刑期 鄭英耀：會公布在網路上

針對台中某國小松性運動教練性侵猥褻41名學童，台中地方法院二審維持原判決，刑期加總超過464年。教育部長鄭英耀表示，針對校園不適任人員，教育部將於網路上高告。（圖／林縉明攝）

台中某國小松姓運動教練從民國107年起6年間性侵猥褻41名學童高達90次，拍攝至少34段不雅影片，今年7月一審宣判3年6月至8年6月不等刑期，刑期加總超過464年。二審26日宣判，維持原判決。教育部長鄭英耀今天表示，絕不容許任何侵犯學生身體與受教權益的行為，大家都要強烈譴責，針對校園不適任人員，教育部會公布在網路上，作奸犯科的人一起譴責。

松姓教練自107年至113年10月擔任某國小運動教練，6年間性侵猥褻41名學童高達90次，拍攝至少34段不雅影片台中地院今年7月審結，依7個對未滿14歲男子強制性交罪各判7年10月、46個對未滿14歲男子強制猥褻罪各判3年6月、3個成年人對兒童乘機猥褻罪各判1年6月、34個違反少年意願製造性影像罪各判7年2月至8年6月不等，刑期加總超過464年，松姓教練不服提起上訴，二審維持原判決。

鄭英耀今天出席立法教育及文化委員會前受訪表示，任何侵害學生受教權或身體，不論是教育人員或教練，大家共同譴責，承諾將持續強化校園安全機制，加強不適任人員揭露機制，強化友善安全校園防護。

鄭英耀表示，教育部已建置「教育不適任人員資訊平台」，無論是教師、教練或其他教育人員，只要涉及重大違法或不當行為，經法定程序認定，相關姓名與資訊都會公告，供各級學校查詢，防止不適任者再次進入教育現場，所有人一起譴責作奸犯科的人，以確保學生安全，共同維護兒童受教權。

《CTWANT》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

《CTWANT》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

