即時中心／潘柏廷報導

民進黨台北市議員劉耀仁，今（1）日下午就某國小校歌一事質詢市長蔣萬安，明明學校先前校務會議就通過新校歌，但新任校長卻要求同學唱有「成為堂堂正正的中國人」歌詞的舊校歌，強烈要求市府處理；但蔣萬安卻回不應該對學校的校歌進行政治審查。對此，台灣基進秘書長、醫師吳欣岱也開嗆了！

吳欣岱表示，她完全沒辦法接受自己的小孩到小學，卻要唱歌詞有「成為堂堂正正的中國人」內容的校歌。過去舉凡國小、國高中、大學的校歌之中有這樣的內容，與當年的時代背景有關，即使大家不喜歡，還算是可以被理解。



接著，吳欣岱感嘆，這次引發討論的原因在於，這間國小的校歌歌詞已在過去3、4年重新被檢視，當時的校長、家長會以及老師就有共識要把校歌改掉。特地成立校歌審議委員會，並且自籌10萬的經費找人作詞後，新校長上任卻直接否決過去大家的共識以及努力，要求學生回去學舊校歌。



因此，吳欣岱氣憤地說，這件事有2點令人生氣，第一，在現在的世界局勢之下，沒有家長會希望自己的小孩，還需要唱成為拿著飛彈對著我們的人（中國人）、第二，家長自主參與家長會、籌錢，透過民主的方式努力討論，卻因新校長自身意識形態而用威權的方式直接否決掉。



其中，她更指出，最誇張的是，蔣萬安被質詢時並沒有多做任何的了解，而是直接回嘴說不要政治審查。事實上究竟是誰在政治審查，大家都很清楚。

廣告 廣告

最後，吳欣岱喊話，自己會持續關心這個議題，也要號召家長們一起關心，否則台北市會變成一個威權，沒有其他聲音的地方。

原文出處：快新聞／國小校歌還唱「當中國人」？蔣萬安回不應政治審查 吳欣岱開嗆了

更多民視新聞報導

北市國小校歌驚見「堂堂正正中國人」！蔣萬安回劉耀仁稱：不應政治審查

台灣協作聯隊集結科技、產業與外交 林佳龍：讓世界看見台灣的價值

劍指楊瓊瓔？台中藍營議員挺江啟臣選市長 喊話黨中央徵召不初選

