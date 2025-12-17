國小校長受證 春風化雨擴及天下眾生

台中市健行國小校長「張添琦」，今年62歲，在教育界服務42年，深切體會到教育不僅是知識的傳授，更是品格和人文精神的培養，校園應該成為孩子學習善念和感恩的場域。於是他把慈濟人文融入校園，大愛媽媽的教學，以及慈濟環保理念，都落實在健行國小校園中。不只這樣，張校長參加志工培訓，今年受證慈誠。他說，卸下校長的身段，自己此刻要從基層的慈濟志工做起，用後半生，服務更多需要幫助的人。

健行國小大愛媽媽 蕭桂蘭：「人家對我們有幫忙，我們一定要跟人家說謝謝， (對) 學感恩。」

健行國小校長 張添琦：「大愛媽媽說故事，對不對 (對)，你們高不高興啊 (高興)，我們現在還小，你也可以幫助別人。」

「學點頭，學低頭，不要學拳頭。」

慈濟志工 楊易明：「我們今年就是，大愛媽媽說故事，這個晨間的活動，他(張校長)也願意支持我們，他水懺演繹也有參與，經過演繹這段洗鍊以後，他更能夠了解我們慈濟大愛的精神。」

健行國小校長 張添琦：「本來我們學校就有推三好校園，主要還是講，說好話、做好事、存好心，剛好跟我們慈濟有講到說，身口意的這個，要去守護它，要去做好它，讓孩子親自去體驗，比如說資源回收。」

「有沒有一邊分類，一邊想說，為什麼要分類。」

健行國小學生 周以承：「可以減少浪費，然後愛地球。」

健行國小校長 張添琦：「學校推動這個環境教育，資源回收已經行之有年了，跟孩子講說，地球是很寶貴的。」

張添琦校長、在教育界春風化雨42年，不只在校園推動慈濟人文，自己也加入志工培訓，今年受證慈誠。

健行國小校長 張添琦：「我還沒有受證(慈誠)之前，我認為我是一個校長，好像高高在上，培訓過程當中，真正體會到，很多事情，是要重新學習的，譬如說服務大眾，要真的去做，前半段的生命，在服務老師跟學生，後半段的生命，我想說可以再服務更大眾，更多的人，我等於是重生，好好地把我的生命更充實。」

