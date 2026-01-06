國小校門外闖紅燈差點撞上學童 警方：違規事實明確將開罰

〔記者王冠仁／台北報導〕有網友開車行經台北市北投區北投國小前，目擊一輛黑色廂型車居然無視號誌闖紅燈，當時行人穿越道上有許多學童正要過馬路，廂型車差一點就撞上學童，險象環生。對此，轄區警方表示，此案已經接獲檢舉，廂型車違規事實明確，警方將依法製單開罰，完成舉發。

這名網友在社群上發文表示，在昨天中午12時32分行經北投國小前，這輛黑車經過國小校門口還不看紅綠燈，直直衝，差點撞到小朋友，同時表示已向警方檢舉。

對此，警方表示，此案已接獲民眾檢舉交通違規，並依違規事實已完成舉發。

北投分局呼籲，駕駛行經設有行穿線之道路應減速慢行、注意號誌變換並禮讓行人。汽車在道路上闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例第53條規定，可處1800以上5400元以下罰鍰；汽車未禮讓行人，違反道路交通管理處罰條例第44條2項規定，可處1200元以上6000元以下罰鍰。

警方還說，如果因為交通違規致人受傷，觸犯刑法第284條過失傷害罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。民眾開車上路一定要遵守交通法規，切勿以身試法。

