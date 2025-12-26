國小生騎UBike擦撞法拉利！高昂維修費曝光 網驚：財負自由了

一名11歲國小男童騎乘UBike擦撞法拉利，恐將面臨高昂的維修費。（翻攝自臉書社團台南大小事）

台南市北區海安路與文成三路口，24日晚間發生一起UBike與法拉利擦撞事故。一名11歲國小男童騎乘UBike行經路口準備左轉時，與一輛直行的紅色法拉利488GTB發生碰撞，男童當場倒地，雖然僅手腳輕微擦傷並無大礙，但恐怕將面臨高昂的維修費。

警方指出，事故發生於晚間6時許，男童行經路口時疑似沒有兩段式待轉，在路口與法拉利發生擦撞，男童當場倒地，醫護人員確認僅手腳輕微擦傷並無大礙。

該車款已停產 維修至少10萬起跳？

該法拉利488GTB車頭下方與底盤出現刮痕，紅色烤漆也明顯受損。據了解，該車款新車售價約1400萬至1500萬元，已於近年停產，在台灣屬於稀有車型。車商初步評估，即便僅進行烤漆與底盤修復，維修費用也至少10萬元起跳，若保險桿或相關零件需更換，金額恐飆升至數十萬元。由於車型停產，零件取得不易，也可能進一步拉高維修成本。

廣告 廣告

警方表示，目前已介入調查，釐清事故經過與責任歸屬，至於後續賠償與保險理賠問題，仍有待雙方協調。警方也提醒，自行車騎士行經路口轉彎時應特別注意來車動向，確保行車安全，避免類似意外再度發生。

更多鏡週刊報導

好市多驚見「1玩具」2.9折出清！ 網友笑翻：低消2台才能玩

21歲加油站員工中「8.8億樂透」秒退休 超勵志後續曝光！但有1壓力：大家都要我請客

八旬老翁「忘換照」騎車遭重罰1.2萬元 法官揪關鍵瑕疵判他免賠