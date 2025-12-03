國小男童放學途中遭攻擊 新北警速逮人並強化巡邏

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市三峽區某國小學生昨天放學返家途中遭1名男子攻擊；警方晚間表示，已尋獲涉案男子，家長並提告傷害。教育局已請校方安撫學生情緒，警方也將加強巡邏注意校園安全。

新北市三峽警方晚間回應中央社記者表示，昨天下午4時許據報，有學童遭傷害。經調查，為1名國小男童下課後，於永安街無故遭不明男子以徒手攻擊頭部。

警方說，被害學童隨即回學校向老師報告，由老師報警。員警到場時，該男子已離去，經調閱相關監視器，巡邏時尋獲涉案男子。家屬對攻擊學童男子提出傷害告訴，警方受理後函送檢方。

教育局表示，經向校方瞭解，學生並不認識攻擊人的男子，校方據報後，立即通知家長報案並送醫檢查，學生無明顯外傷但遭到驚嚇。

教育局說，學校今天持續關注輔導學生身心狀況，提供必要協助，也對全校學生宣導放學途中的自我保護與通報管道，同時結合家長及社區力量，提升學童返家動線的安全性。

警方說，上下學時將加強在校園周邊巡邏，及強化護童勤務，避免類似案件發生，以維護學童與校園安全，並呼籲民眾如遇可疑人員應立即通報警方處置。（編輯：龍柏安）1141203