國小男童放學驚魂！ 遭陌生男隨機攻擊「重擊頭部」

2日下午4點多，新北市三峽區一處國小前，1名陌生男子隨機對男童無故重擊頭部，隨後直接離開現場，留下驚魂未定的家長們及小朋友，員警獲報後在周邊找到該名男子，將他帶返派出所了解犯案動機，而被害家長表示將會對他提出傷害告訴，也希望警方在上下學時間加強巡邏，避免同樣的事件再度發生。

放學時間小朋友們聚集在騎樓底下準備要前往補習班，一旁黑衣男子突然往孩子們的方向走過去，下1秒直接出手攻擊男童的頭部，目擊全程的家長嚇壞了，錯愕的搖著手想上前勸阻，但害怕男子因此情緒失控不敢輕舉妄動，而遭到攻擊的男童則是傻在原地，受害男童父親說：「在那麼多人還有小朋友的地方，他還敢這樣動手捶小朋友3次，攻擊同步造成頭部紅腫。」

事發就在2日下午4點多新北市三峽區一處國小前，學校門口驚傳隨機攻擊，讓家長人心惶惶，警方獲報後在周邊找到這名男子，但他不只攻擊小朋友，監視器還捕捉到他在犯案前，經過民宅時居然拿出打火機燒門把的詭異行徑，當事家長說：「他最可惡的地方是對小學生動手，上下學警察要多派點。」

新北市警三峽分局三峽派出所副所長江政哲說：「經調閱監視器後鎖定犯嫌身分，並在附近搜尋發現犯嫌，隨即將其帶回偵辦，後續將依刑法傷害罪嫌，函請新北地檢署偵辦。」警方表示將會加強校園周邊巡邏及護童勤務，校方也表示已經有請輔導室及心理師多給予關心和陪伴，現在也將聯絡附近其他學校請校方提高警覺避免再有學童受害。

