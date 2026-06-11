國小畢典受邀上台挨批 佀廣洋還原現場

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國民黨桃園市立委萬美玲的兒子佀廣洋日前在中山國小畢業典禮被校長介紹傑出校友」，並稱他「正準備投入議員選戰」，此舉在網路社群引起論戰，有人批是造勢大會。佀廣洋澄清，自己簡短致詞後就離開，也有其他黨派議員上台，都可以公開檢視。（摘自佀廣洋臉書）

國民黨桃園市立委萬美玲的兒子佀廣洋日前在中山國小畢業典禮被校長介紹傑出校友，並稱他「正準備投入議員選戰」，此舉在網路社群引起論戰，有人批是造勢大會。佀廣洋澄清，自己簡短致詞後就離開，也有其他黨派議員上台，都可以公開檢視。

佀廣洋日前出席中山國小畢業典禮時，校長介紹他是傑出校友，現在正投入議員選戰。佀廣洋上台時則說，自己是國民黨立委萬美玲服務處祕書，若學校有需要協助改善的地方，萬美玲會在中央爭取。

有人擷取介紹影片，並在社群發酵，有人批是造勢大會。佀廣洋說，自己是以畢業校友以及立委助理的身分去對學弟妹祝福，對於校長的介紹，當下也有一點錯愕，但尊重校長對每一位來賓的介紹方式。他也說，受邀上台時，謹守本分，非常簡短致詞後便立刻下台離開。

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佀廣洋又說，從學校直播的影帶中看到，也有不同黨派的現任議員個別上台致詞，甚至有的講了將近2分鐘，所以絕非外界所影射的是個人的造勢大會，這是刻意剪輯的惡意攻擊，相關影帶內容，都可以公開檢視，相信社會自有公評。

佀廣洋提到，不論是學校畢業典禮或者運動會，應該以孩子為主體，政治與選舉都不應該進入校園，真心希望外界把焦點還給畢業生，祝福孩子們迎向人生下一個階段，不要讓學校與師生無端捲入政治紛爭之中。

桃園市教育局表示，經檢視影片，後續確實也有其他民代上台致詞，不過也重申學校落實行政中立。

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