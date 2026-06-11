國小畢典變造勢大會？校方挨轟 萬美玲兒佀廣洋回應了

萬美玲兒佀廣洋參選桃園市議員。翻攝本人臉書



桃園市中山國小昨天（6／10）舉辦畢業典禮，由於今年是選舉年，不少參選人都會把握跟選民接觸的機會，近期都會到學校的畢業典禮致詞，爭取更多曝光。不過中山國小有家長質疑，國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋出席活動合理性，稱佀廣洋致詞時間較他人長。對此，佀廣洋回應，他是以畢業校友與立委萬美玲助理身分出席，希望大家把焦點還給畢業生，校方也還原當時情況。

昨天中山國小校長蔡淑華介紹佀廣洋時提到，「我們中山國小的傑出校友，現在正準備投入議員選戰，歡迎校友佀廣洋」。這一段介紹詞也引來網友議論，紛紛痛批：「這不是中山國小畢業典禮，是傑出校友佀廣洋的造勢大會」致詞影片在網路引發討論。

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佀廣洋今天回應表示，對於校長的介紹，當下有一點錯愕，但尊重校長對每一位來賓的介紹方式。

佀廣洋說，當天他簡短致詞後立刻下台離開，從影片中看到不同黨派的現任議員個別上台致詞，有人甚至講了近2分鐘，「絕非外界所影射的是我個人的造勢大會，這是刻意剪輯的惡意攻擊」，相信社會自有公評。佀廣洋也說，不論是學校畢業典禮或運動會，應以孩子為主體，政治與選舉都不該進入校園，希望外界把焦點還給畢業生，別讓學校與師生無端捲入紛爭。

中山國小今天也回應，表示每一位到場的來賓都很關心畢業生、重視教育，部分來賓較晚到，無法一起上台，於是補充介紹讓他們分別上台。教育局說，將責成各校落實教育基本法與公務人員行政中立法等規定，各項教育活動應本中立原則辦理，不得為特定人員或政治團體從事宣傳或活動。

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