國小畢典變造勢大會？桃園藍委兒參選議員被介紹「傑出校友」 過往黑歷史又被掀

萬美玲的兒子佀廣洋要競選桃園市議員，近日卻被指出在國小畢典上被特別介紹上台，引發爭議。（翻攝自佀廣洋臉書）

國民黨桃園市立委萬美玲的兒子佀廣洋，先前宣布參選桃園市議員，被爆出學生時期的霸凌事蹟後，近日又再傳爭議。網路影片顯示，佀廣洋出席桃園市中山國小的畢業典禮，被校長點名上台，介紹他是「傑出校友，正投入議員選戰」，遭質疑將畢典變成他的造勢大會；對此，佀廣洋和校方也做出回應。

校長突「補充介紹」 佀廣洋畢典上台引質疑

據報，桃園中山國小10日舉行畢業典禮期間，校長突然在頒獎過程中「補充介紹」一名貴賓，「我們中山國小的傑出校友，現在正準備投入議員選戰，歡迎校友佀廣洋！」

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佀廣洋被點名上台後，表示自己現在是立委萬美玲的服務處祕書，也是該校畢業的校友，未來學校若有任何需要改善的地方，萬美玲會在中央爭取，地方有需要幫忙也可以隨時交代他。校長還開心地說「來合照一張」，佀廣洋拍完照下台後，才繼續後續典禮流程。

被控霸凌同學 佀廣洋遭黑歷史又遭掀

此一畫面被放到網路上引發熱議，有人批校方讓孩子的畢業典禮變成佀廣洋的造勢大會，質疑校方行政不中立、讓佀廣洋耍特權。佀廣洋先前在網路上被踢爆學生時期霸凌同學的黑歷史，也因此再被眾人翻出討論。

佀廣洋在社群屢屢被爆出過去霸凌同學。（翻攝自Threads）

佀廣洋否認造勢 稱政治選舉不該進入校園

對此佀廣洋回應表示，他是以畢業校友和立委助理的身分去對學弟妹送上祝福，對於校長的介紹他當下也有點錯愕，但上台時謹守本分，簡短致詞後就下台，當天也有不同黨派的議員上台致詞，還有人講了將近2分鐘，絕非所謂的個人造勢大會，反批相關指控是惡意攻擊，相關畫面都可以公開檢視、社會自有公評。他也認同政治選舉不該進入校園，盼將焦點還給畢業生，別讓學校與師生無端捲入政治紛爭。

而校方也說，當天到場的來賓都很關心畢業生、重視教育，由於部分來賓比較晚到、無法一起上台，因此補充介紹讓他們上台；桃園市教育局則指出，經檢視影片，後續確實也有其他民代上台致詞，重申將責成各校落實《教育基本法》與《公務人員行政中立法》等規定，以中立原則辦理活動，不得為特定人員會政治團體宣傳。

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