國小畢旅「爽玩日本」5天！旅費僅「這數字」網喊超佛
生活中心／于士宸報導
近日，一名家長分享自己就讀國小的兒子即將畢業，沒想到學校舉辦的畢業旅行居然不是國內旅遊，而是直接帶全體畢業生飛往日本大阪嗨玩5天4夜！更讓人驚訝的是，學生只需繳交5000元新台幣就能出發，讓該名家長高喊：「媽媽也想跟！」。
高雄和平國小家長會贊助畢業旅行，每名學生僅需支付5000元就能遊大阪。（圖／翻攝自 Threads）
一名自稱國小家長的網友在社群平台Threads上以「帥兒子的畢業旅行行程表，媽媽也想跟」為題發文，並曬出一張高雄市岡山區和平國小的畢旅行程表，仔細一看地點竟然不是國旅，而是「日本大阪5日遊」，且報名費竟然只收新台幣5000元。只見行程表中，旅遊地橫掃京都、大阪、奈良、嵐山、六甲山滑雪場、環球影城、金閣寺等超人氣景點，瞬間吸引全網關注，狂讚：「太太太太誇張」、「也太幸福了吧」、「超佛心」、「好羨慕！以前這價格只能跑花蓮兆豐農場3天2夜」、「這也太好了吧！」、「現在重讀還來得及嗎？」。
5000元的行稱包括金閣寺等熱門景點。（圖／讀者提供）
事實上，該校校長林世偉也接受採訪，證實此事屬實，表示因今年畢業生僅有15人，原先每人費用約4萬元，但在家長會長與顧問團體慷慨贊助下，最終學生僅需自付5000元。林世偉笑喊：「許多孩子從沒出國過，聽到能去環球影城都開心到不行」，他也強調，這次不只是玩樂，更是一次寓教於樂的國際見學經驗，「希望孩子們能留下獨一無二的畢業回憶」。而根據《自由時報》報導，該名大方贊助旅費的家長會長為當地企業家，平時就熱於公益，經常以「紅包獎學金」形式鼓勵學生，這次低調贊助旅費，只希望能留給畢業生一個美好的回憶。
原文出處：15小學生畢旅爽玩日本「5天4夜」！旅費「僅5000元」行程曝光…網：超佛心
