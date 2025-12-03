國小童放學竟遭陌生男隨機攻擊！警方調監視器逮人 家長嚇壞提告

警車示意圖。取自Pexels



昨（12/2）下午4時許，新北市三峽區某國小一名男童放學回家時，竟遭一名陌生男子無故攻擊，毆打頭部3下，警方今天（12/3）晚間表示，已經找到涉案男子，家長則提告傷害，警方受理後函送檢方。

根據《中央社》報導，警方昨下午4點多獲報，三峽某國小門口，有一名學童下課後遭不明男子徒手攻擊頭部，該男童馬上回校報告老師，並由老師協助報警，警方立即趕往現場處理，但員警到場時涉案人已不在現場，後續經調閱監視畫面，員警巡邏時找到涉案人。

廣告 廣告

《TVBS》報導則指，事件發生時現場到處都是家長和學生，男童父親接到通知馬上趕到學校，他透露，涉案人造成兒子頭部紅腫，兒子被打當下傻住，他已將兒子帶到派出所提告傷害。

報導還提到，涉案人年約33歲，身穿黑衣黑褲，除了攻擊男童，還沿路以打火機點火，燒民宅鐵門把手。附近居民表示，涉案人沒有正當工作，常在附近閒晃、自言自語，過去半年開始出現攻擊行為，未料竟去攻擊兒童。

針對本案，教育局表示，經向校方瞭解，學生不認識攻擊人的男子，校方立即通知家長報案並送醫檢查，學生無明顯外傷但遭到驚嚇。校方今天持續關注輔導學生身心狀況，提供必要協助，也對全校學生宣導放學途中的自我保護與通報管道，結合家長及社區力量，提升學童返家動線安全性。

警方則指，為維護學童與校園安全，上下學時將加強在校園周邊巡邏及強化護童勤務，避免類似案件發生，同時呼籲民眾如遇可疑人員，立即通報警方處置。

更多太報報導

起底「三重滅門案」真兇！張泓毅如何從「嗜賭軟飯男」淪為「恐怖殺人魔」

竹北驚傳家暴殺人！82歲翁鈍器打死老伴 檢方聲押禁見

北醫女教師被爆課堂霸凌、羞辱女學生「大媽、黃臉婆」 校方回應了