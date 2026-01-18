國小童狂揮剪刀、攻擊師生！「校方消極拒調班」 北市教育局出手

記者李育道／台北報導

北市公立國小傳出霸凌事件，一位特殊生情緒不穩攻擊同學。（圖／資料照）

北市一所公立國小日前爆出小學生嚴重霸凌事件，一名自閉學生被長期霸凌，休學一年再度回到學校，豈料又遭肢體霸凌近2個半月，期間多次被同學以手指、剪刀套戳刺身體，甚至遭膝頂腹部，導致身上出現多處瘀青挫傷，令人心寒的事，家長向校方反映，學校卻始終消極處理，讓其他孩子活在恐懼之中。直到《三立新聞網》將此事公諸於世、北市教育局插手，校方才建立緊急事件處理SOP，同時啟動班級二級輔導及社會情緒學習（SEL）課程，並由輔導室持續評估個案，整合心理師或社工等專業資源進行追蹤。

《三立新聞網》日前接獲家長控訴，患有自閉症的孩子就讀北市一所公立國小三年級時，曾遭同學言語霸凌，多次回家表示「不想去學校」，四年級因此申請在家自學，原以為五年級換班後情況會改善，因此復學，未料孩子再度遭同學肢體霸凌且更加嚴重，直到11月7日家長發現孩子背部與雙手臂出現多處瘀青，追問後孩子才坦承從開學至今持續遭欺負，因擔心向師長反映、會遭報復，被欺負得更慘而長期隱忍不說，家長細數孩子左、右手臂、背部、腹部及肚子皆有明顯瘀青與挫傷。

家長指出，霸凌者同樣為特殊生，兩人座號相鄰，排隊時常站在孩子左右兩側，對方長期以手或手指搓打，甚至用剪刀套戳刺身體，孩子若試圖反抗，還會被抓住並以膝蓋頂撞腹部，導致傷勢不斷累積，家長於11月9日帶孩子到醫院驗傷，隔日到校向校長及導師反映，並要求將施暴學生調至其他班級，但校方以對方家長未提出需求為由未同意調班，自那天起孩子因恐懼已不敢再到學校上課。

對此，北市教育局介入調查，今（18日）最新回應表示，已依規定接獲校方校安通報，該生過往如有影響教學秩序或校園安全之行為，學校均依事件性質完成通報，並納入高關懷學生輔導與追蹤機制。

北市教育局表示，校方已建立緊急事件處理SOP，加強教室安全管理，包括管制尖銳學用品、必要時改用安全剪刀並由教師統一保管，教室亦設有緊急支援機制；同時啟動班級二級輔導及社會情緒學習（SEL）課程，並由輔導室持續評估個案，整合心理師或社工等專業資源進行追蹤。

北市教育局也說，有關校園霸凌案件之認定，須依規定完成調查程序，並同時符合行為具備持續性、存在具體侵害態樣、行為人具備故意性，以及對學生身心或學習造成影響等法定要件。惟不論案件最終是否認定為霸凌事件，教育局將督導學校會依事件性質主動啟動輔導、管教及校園安全維護機制，相關輔導資源均會介入，確保學生身心安全與受教權益。

北市教育局說，為確保程序公正與專業，教育部已建置生對生霸凌事件專業調查人才庫，相關案件調查小組須過半數外聘專業委員；家長或學生如對處理結果有疑義，亦得依法提出陳情，教育局將啟動審議機制，必要時要求學校補正或重新調查。

北市教育局最後重申，學生身心安全與受教權益始終是最優先考量，未來將持續督導學校在兼顧個別學生需求與整體教學秩序下，精進校園安全與輔導作為，營造安全友善的學習環境。

教育部反霸凌投訴專線：1953

