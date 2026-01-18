國小童腸病毒1傳11人 家長是醫護瞞病情：鬧那麼大幹嘛

高雄市鼓山區某國小爆發腸病毒群聚感染，共造成4個班級、11名學童發病，腸病毒源頭的學童家長因隱匿病情，將被衛生局開罰6萬元以上30萬元以下罰鍰，更離譜的是，該名家長竟稱孩子腸病毒不曉得為何要鬧這麼大。

高雄市鼓山區某國小爆發腸病毒群聚感染。（示意圖／取自pixabay）

高雄市衛生局表示，本月13、14日陸續接獲鼓山區某國小通報腸病毒疫情，共有4個班級、11名學童，於10日陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆已返家休養。

衛生局調閱就診學童就醫病歷發現，其中一名5年級女童疑5日就有症狀，7日診斷出疑似腸病毒，為該班首例發病指標個案，同班同學陸續於10日起發病。經查，該名學童家長未主動告知校方，女童弟弟12日也發現疑似腸病毒，防疫人員致電疫調甚至仍規避、未吐實。

家長隱匿病情，未依規定通報學校，引發校內大規模感染。（圖／Photo AC）

更離譜的是，姊弟2人的父母皆是醫護人員，竟選擇隱匿病情，未依規定通報學校，引發校內大規模感染。母親受訪時還稱，當初女兒手出現小紅泡，但沒有發燒或其他特殊狀況，「小孩腸病毒，我不曉得為什麼要鬧到那麼誇張」。

群聚事件爆發後，讓同班家長氣炸，直到衛生局將依《傳染病防治法》第43條裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，女童家長才在班級群組道歉。

