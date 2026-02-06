國小童遺失4千元NET家扶禮卷 遭陌生家長侵占花光 網轟：最壞身教

有國小學童遺失服飾店提貨卷，遭他人撿走後侵占。(示意圖) 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 台北市萬華區一間連鎖服飾近日發生疑似侵占遺失物事件，一名國小學童在連鎖服飾品牌 NET 門市購物時，不慎遺失面額共4,000元的提貨券，事後卻疑遭他人拾獲後未歸還，甚至被撿拾孩童的家長擅自帶回花用，事件曝光後引發網友譁然，網友批：「最壞身教」。

台北市萬華區中華路一間連鎖服飾品牌NET近日發生疑似侵占遺失物事件。有民眾在臉書社團「永康大小事」發文指出，該名國小學童於1月30日持面額共4,000元的NET禮券至門市選購衣物，過程中不慎遺失，遭其他孩童撿走後交由家長處理，卻被家長自由花用。原PO表示，該名國小生直到結帳時才發現禮券遺失，便一直默默在櫃檯旁等待，希望有民眾能將拾獲的禮券交回。原PO指出，店內監視器已拍下完整過程，禮券信封袋上也留有名字，呼籲撿拾者盡快前往派出所說明處理。

貼文曝光後，引起大量網友討論。不少人網友注意到禮券信封袋上印有「家扶基金會」字樣，指出該禮券為企業捐贈予家扶基金會，再由各地家扶中心轉贈給經濟弱勢家庭的兒少使用，紛紛為遺失禮券的孩童抱不平，留言寫到：「最壞身教」、「家扶基金會 都是發給有需要的人，太缺德了」、「怎麼連孩子的錢也要偷」。

事實上，NET長期與家扶基金會合作，每年都會捐贈愛心提貨券給全台各縣市家扶中心，協助弱勢兒少能在新年添購新衣，為不少家庭減輕負擔。

