國小老師獻花問「壓抑多久了？」 痛斥張文讓父母成替罪羔羊該當何罪

張文的國小老師一面溫暖詢問張文壓抑多久，一面痛斥他「真的做錯了」。（圖／林冠吟攝）

張文19日於北捷與中山商圈隨機殺人，釀成4死11傷（含張文）慘案，自己犯罪後也畏罪墜樓身亡。24日上午9時許，台北地檢署主任檢察官曾揚嶺率隊回到現場還原，現場花海一片，其中就有張文國小老師在場獻花，詢問張文「這段時間隱忍多少？壓抑多少？」，卻也沉重斥責張文，「真的做錯了，讓父母成為替罪羔羊，你該當何罪？」。

張文的國小老師在中山區一片花海中獻花，並附上卡片寫下，「親愛的張文，這段時間你辛苦了！隱身多少，壓抑多少了？多生氣？但這次你真的做錯了，你傷害別人，無辜的人就是不對，你讓愛你的父母成為替罪羔羊，你該當何罪！但現在一切都停止了，願愛再回到你身邊，在這冰冷無情的台北城市，希望換回人間溫情。」。

廣告 廣告

對此，張文的雙親23日首度面對媒體鏡頭，過程中張文的爸爸緊緊抓著妻子顫抖的雙手，張文的媽媽則是隱隱啜泣。張文的爸爸指出，「大家好，我們是張文的爸爸媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對社會造成嚴重損害及其對受害人與家屬造成無法弭補的傷害與痛苦，我們想對大家說對不起，對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法的調查。」。

而台北地檢署主任檢察官曾揚嶺24日上午9時許，也與北市刑事警察大隊大隊長盧俊宏、中山分局分局長張耀仁與北市刑大鑑識中心等16人，帶著3D雷射掃描儀，重回誠品南西，試圖回原現場，利用儀器快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利後續還原犯罪過程。

北市警局指出，本局使用之3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒2百萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RBG影像， 可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招

教材埋雷1／汽修科教材多版本錯誤恐釀火災 行家批政府應通盤檢討